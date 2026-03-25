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Italy U17 v Spain U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

翻訳者：

イタリアU-17代表、欧州選手権予選で劇的な逆転勝利：欧州王者ポルトガルを3-2で下す

イタリアU-17
イタリアU-17 対 ポルトガルU-17
ポルトガルU-17
European Championship U17 Qualification

アズーリニは素晴らしい巻き返しを見せ、グループ戦で初勝利を挙げた。

カウントダウンが終わり、イタリアU-17代表は、欧州選手権本大会（5月25日から6月7日までエストニアで開催）への出場権をかけた予選第2ラウンドのリーグAグループA2でのデビュー戦で、まさに快挙を成し遂げた。

ダニエレ・フランチェスキーニ監督が率いるアズーリニは、現欧州王者ポルトガルとの初戦で歴史的な逆転劇を演じ、後半の圧倒的なパフォーマンスにより3-2でポルトガル代表を破った。

  • レース

    アズーリニのスタートは決して順調とは言えなかった。欧州王者である相手チームが、11分にグスタボ・ゲラ、その数分後の15分にアフォンソ・フェレイリーニャが得点し、2点のリードを奪ったからだ。

    この衝撃的な試合の序盤により、イタリアU-17代表の野望は厳しい状況に追い込まれ、試合の流れを逆転させるためにはまさに大逆転劇が必要となった。

    前半は目立った動きを見せなかったアズーリニだが、後半に入ると闘志を取り戻し、開始早々の46分にペリッロがゴールを決めて1点差に詰め寄った。

    5分後、ポルトガルの守備が乱れ、51分にオコンが同点ゴールを決めた。 試合の勢いはさらに高まり、両チームが数々の攻防を繰り広げたが、最終的にイタリアがより良い調子を取り戻し、75分にランディがゴールを決めて驚異的な逆転劇を完成させ、アズーリニが3-2で勝利を収めた。

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  • 順位表

    グループ首位のみが決勝トーナメントへの切符を手にできることを踏まえると、現在ルーマニア（アイスランド戦で5-2で勝利）と並んで首位に立つアズーリーニにとって、順位表の状況は好ましいものとなっている。

    イタリアU-17代表は、3月28日に同年代のアイスランド代表と対戦し、欧州選手権への道を歩み続けるとともに、大陸予選第2ラウンドのリーグA・グループA2の首位を守り続けることになる。

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