イタリアU-17代表、欧州選手権予選で劇的な逆転勝利：欧州王者ポルトガルを3-2で下す

アズーリニのスタートは決して順調とは言えなかった。欧州王者である相手チームが、11分にグスタボ・ゲラ、その数分後の15分にアフォンソ・フェレイリーニャが得点し、2点のリードを奪ったからだ。

この衝撃的な試合の序盤により、イタリアU-17代表の野望は厳しい状況に追い込まれ、試合の流れを逆転させるためにはまさに大逆転劇が必要となった。

前半は目立った動きを見せなかったアズーリニだが、後半に入ると闘志を取り戻し、開始早々の46分にペリッロがゴールを決めて1点差に詰め寄った。

5分後、ポルトガルの守備が乱れ、51分にオコンが同点ゴールを決めた。 試合の勢いはさらに高まり、両チームが数々の攻防を繰り広げたが、最終的にイタリアがより良い調子を取り戻し、75分にランディがゴールを決めて驚異的な逆転劇を完成させ、アズーリニが3-2で勝利を収めた。