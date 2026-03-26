いよいよ正念場が訪れた。ベルガモで、北アイルランド戦を翌日に控えた中、アズーリに朗報が届いた。合宿開始以来初めて、アレッサンドロ・バストーニがチーム全体での練習に参加したのだ。 日曜日の朝から今夜の試合に備えて代表スタッフと共にトレーニングを積んでいるインテル所属のこのDFは、無理をせずともチームメイトと同じ練習メニューをこなした。これにより、ドンナルンマを控えに、マンチーニを右サイド、カラフィオリを左サイドに配置した布陣で、先発出場の可能性が高まっている。
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イタリア、今夜北アイルランドとのプレーオフ：招集メンバーとレテギ以外のPKキッカー
招集メンバー
ゴールキーパー - ドンナルンマ、カルネセッキ、メレット。
ディフェンダー - パレストラ、ディマルコ、スピナッツォーラ、ブオンジョルノ、カラフィオリ、ガッティ、スカルヴィーニ、バストーニ、マンチーニ。
MF - ロカテッリ、トナリ、ピシリ、クリスタンテ、フラッテシ、バレッラ。
FW - ポリターノ、レテギ、ラスパドーリ、キーン、ピオ・エスポジト。
カプリレ、カンビアソ、コッポラ、スカマッカ、カンビアギに加え、怪我のため出場を見送ることになった3人の選手もスタンドで観戦する。その3人はヴィカリオ、ディ・ロレンツォ、ザッカニである。
トナーリとカラフィオリが先発
サンドロ・トナリも定期的に練習に参加しており、チャンピオンズリーグのバルセロナ戦で受けた打撲から回復し、先発復帰の準備が整っている。中盤にはロカテッリとバレラも加わり、ディマルコとポリターノ（パレストラにも注目）を含む5人の中盤を形成する。ポリターノは11対0の練習試合にも定期的に出場している。 前線にはキーンとレテギが並び、ピオ・エスポジトが先発の控えとして控えている。
予想スタメン
イタリア（3-5-2）：ドンナルンマ；マンチーニ、バストーニ、カラフィオリ；ポリターノ、トナリ、ロカテッリ、バレッラ、ディマルコ；レテギ、キーン。
PKキッカー候補
ガットゥーゾ監督は、90分間の試合ではレテギがPKを蹴ると明言した。一方、『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、元アタランタのレテギと共にPKを蹴る可能性が高い選手として、キーン、ポリターノ、トナリ、ロカテッリが挙げられており、ロカテッリはリーグ戦のサッスオーロ戦で重大なミスを犯したばかりだが、準備は整っているという。
安らぎを求めるアプローチ
「我々は質が高く、経験豊富なチームだ。落ち着いて冷静でいなければならない。今、ピッチに立つ以上、200％の力を出し切るだけだ。落ち着きと軽快さを持って試合を支配し、主役となって勝利を掴む。この決定的な一戦に向けて準備は整っている。今こそ、我々が何者かを皆に証明する時だ」と、マテオ・レテギ監督は試合前日の記者会見で語った。
ガットゥーゾ監督は、合宿を行うための期間を確保できなかったため、自ら工夫を凝らし、招集した選手たちと夕食を共にし、試合までの数週間でチームの結束を固めるよう動いた。「これは私のキャリアの中で最も重要な試合だ。国の期待が私の肩にかかっている」というのが、彼の発言の要旨だった。