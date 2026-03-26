「我々は質が高く、経験豊富なチームだ。落ち着いて冷静でいなければならない。今、ピッチに立つ以上、200％の力を出し切るだけだ。落ち着きと軽快さを持って試合を支配し、主役となって勝利を掴む。この決定的な一戦に向けて準備は整っている。今こそ、我々が何者かを皆に証明する時だ」と、マテオ・レテギ監督は試合前日の記者会見で語った。

ガットゥーゾ監督は、合宿を行うための期間を確保できなかったため、自ら工夫を凝らし、招集した選手たちと夕食を共にし、試合までの数週間でチームの結束を固めるよう動いた。「これは私のキャリアの中で最も重要な試合だ。国の期待が私の肩にかかっている」というのが、彼の発言の要旨だった。