「こういう試合に出場したいという気持ちが強い。プレッシャーを感じるかどうかは分からないが、チーム全体が準備万端だ」と、彼は記者会見の前にスカイに語った。





「イタリアには1週間早く到着しました。サウジアラビアでの空き日があることを知るとすぐに監督と話し、フィレンツェに来てコヴェルチャーノでトレーニングできるように手配しました。早めに合流するのは当然かつ正しいことだと感じました。監督はもちろん、ここ数日私と共に働いてくれた2人のフィジカルコーチにも感謝しなければなりません」





「プレッシャーという言葉が自分に当てはまるかは分かりません。ミラノでのノルウェー戦以来、この試合に出場したいという気持ちが非常に強いです。我々は皆に準備ができていることを証明したいと思っています。なぜなら、それが真実だからです。チームは素晴らしい状態であり、この決定的な一戦で準備ができていることを示したいのです」





「この試合は、より強い決意を持った方が勝つと分かっています。激しい戦いになるでしょうし、最後まで戦い抜かなければなりません。ホームでの試合ですし、ベルガモのスタジアムは背中を押してくれる場所です。落ち着いて、練習でやってきたことを実行し、勝利を掴みに行かなければなりません。勝つ以外の結果はありません。」



