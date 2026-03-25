イタリア代表のFWマテオ・レテギが、明日夜ベルガモで行われる北アイルランド戦を前に、リノ・ガットゥーゾ監督と共に記者会見に臨んだ。この試合は来夏のワールドカップ出場をかけたプレーオフ第1戦となる（イタリア対北アイルランド戦の勝者は、31日（火）にウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者と決勝戦を戦うことになる）。
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イタリア、レテギ：「ガットゥーゾからは、ここでは言いたくないようなことを言われた。ピオは素晴らしい選手だ。プレッシャーは全くない。ただ、やる気だけがある」
やる気満々
「こういう試合に出場したいという気持ちが強い。プレッシャーを感じるかどうかは分からないが、チーム全体が準備万端だ」と、彼は記者会見の前にスカイに語った。
「イタリアには1週間早く到着しました。サウジアラビアでの空き日があることを知るとすぐに監督と話し、フィレンツェに来てコヴェルチャーノでトレーニングできるように手配しました。早めに合流するのは当然かつ正しいことだと感じました。監督はもちろん、ここ数日私と共に働いてくれた2人のフィジカルコーチにも感謝しなければなりません」
「プレッシャーという言葉が自分に当てはまるかは分かりません。ミラノでのノルウェー戦以来、この試合に出場したいという気持ちが非常に強いです。我々は皆に準備ができていることを証明したいと思っています。なぜなら、それが真実だからです。チームは素晴らしい状態であり、この決定的な一戦で準備ができていることを示したいのです」
「この試合は、より強い決意を持った方が勝つと分かっています。激しい戦いになるでしょうし、最後まで戦い抜かなければなりません。ホームでの試合ですし、ベルガモのスタジアムは背中を押してくれる場所です。落ち着いて、練習でやってきたことを実行し、勝利を掴みに行かなければなりません。勝つ以外の結果はありません。」
最高の調子だ、ピオ・エスポジトは素晴らしい選手だ
「調子は最高だよ。ノルウェー戦が終わってからずっと、この試合のことを考えていた。ベルガモに戻ってくるのはいつだって嬉しい。この街は僕にとって特別な場所なんだ。ピオは素晴らしい選手だ。僕たちの間にはライバル意識なんてない。僕たちは一つの大きな家族なんだ」。
ベルガモに戻る
「ベルガモに戻ってくるのはいつも嬉しい。私にとってこの街は特別な場所だ。ここではエストニア戦で素晴らしい試合ができたし、このスタジアムは私にさらなる力を与えてくれる。エスポジート？彼のような質の高い選手がいることは私にとって重要だが、彼だけではない。もっと頑張り、もっと練習する。私たちは互いに競い合うのではなく、肩を並べて共に前進していくのだ」
イタリアこそがすべて
「なぜ私が代表チームに恋をしたのか？それはイタリアそのものです。初めてここに来て以来、一度も迷ったことはありません。私にとって、このユニフォームを着てイタリアを代表することは、人生で最も重要な出来事であり、すべてです。このユニフォームを着られることを誇りに思います」
ご安心ください
「アウェイでの試合はプレッシャーが少ない？ どうかな。僕はとても落ち着いているし、チーム全体もそうだと信じている。僕たちは、落ち着きと気楽さ、そしてあまり深く考えすぎないことについて話し合った。今やっていることを続けるだけだ」
ガットゥーゾに感謝
「サウジアラビアへ行くことで代表から外れることを恐れていましたか？まず最初に、ガットゥーゾに感謝しなければなりません。サウジアラビアへ行く際、彼はたくさん話をしてくれ、私に安心感と自信を与えてくれました。彼が言ってくれたことの中には、ここでは言いたくないこともありますが、彼には本当に感謝していますし、これからもずっとそうであり続けるでしょう」
北アイルランド出身のコーチ
「サウジアラビアでの私の監督は北アイルランド出身ですか？彼とはとても良い関係で、よく話しています。試合を楽しむようにと言ってくれましたが、他にもいろいろ話しています。戻ったらまた話そうと思います」