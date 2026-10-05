「彼は、別のユニフォームを着てほかへ行くことを考えないようにするためにも、僕たちの選手になるには出場機会も必要な選手だ。とはいえ、彼はすでに……うちの下部組織をすべて経験してきたのだから、クラブへの帰属意識はあると思う。彼が入ってすぐにプレーできると考えるのは間違いだ。なぜなら、時間を与えなければならないからだ。彼は、フィジカル面でもこれから成長していく必要がある選手だ。ただ、重要な資質を持っている」