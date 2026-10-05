イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、トルコ戦について『Rai Sport』に対し、次のように語った。 「簡単な試合になるとは思ってはいけない。そうはならない。なぜなら、トルコ代表には優れた選手が大勢いるからだ。相手には欠場する優れた選手もいるが、ほかにも間違いなく非常に良いプレーをしたいと思っている選手たちがいる。だから、決してこの試合を軽視してはいけない」 。
イタリア、マンチーニ「イナシオには時間が必要。ベルガラはイタリアの未来になり得る」
新フォーマット
「かなりきついように思う。とりわけ選手たちにとってはね。もっと良くできるはずだと言っていいだろう……。3試合連続でプレーした選手、3試合連続で先発した選手もいる。ピオ・エスポジトのことを思うし、トナーリのことも思う……」
モンテッラへの抗議
「監督を務める者なら、どんなこともいつでも起こり得ると分かっている。だから、彼にはこの状況に対処するだけの経験があると思う」。
ヴェルガラが未来だ
「選手のタイプやクオリティーを考えれば、彼次第であることは明らかだ。なぜなら、彼は成長していかなければならないからだ。こういう選手がすぐに違いを生み出せるわけではない。試合のレベルは高いから、少し時間が必要だ。ただ、彼はナポリでプレーしてきたし、重要な試合も経験している。そのポジションで戦うためのクオリティーを持っている。今後数年間、彼が本当に私たちの右ウイングになってくれることを願っている。そうなれるだけのクオリティーがあるからだ」
イナシオには時間が必要だ
「彼は、別のユニフォームを着てほかへ行くことを考えないようにするためにも、僕たちの選手になるには出場機会も必要な選手だ。とはいえ、彼はすでに……うちの下部組織をすべて経験してきたのだから、クラブへの帰属意識はあると思う。彼が入ってすぐにプレーできると考えるのは間違いだ。なぜなら、時間を与えなければならないからだ。彼は、フィジカル面でもこれから成長していく必要がある選手だ。ただ、重要な資質を持っている」
優先事項はサッカーをすることだ
「僕たちはここでサッカーをするためにいると思っている。子どもの頃からずっとやってきたことだしね……。だから、若い選手にとってこれ以上ないほど素晴らしいことなんだ。このレベルでは、唯一考えるべきなのはプレーすること、楽しむこと、そしてピッチに入った時に何をすべきかを理解していることだ。そして、そうしたことができていれば、落ち着いていられると思う」 。
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