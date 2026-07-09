イタリアサッカー連盟（FIGC）のジョヴァンニ・マラゴ会長は、CONI名誉ホールでACSアソミ・カレッジ・オブ・サイエンスからスポーツ外交分野の名誉学位を授与された。式典の合間に代表チームのテクニカルディレクター（DT）について次のように語った。「今週はDTの週だ。考えは変わらない。木曜日だが、週末までに落ち着くことを願っている。 今は全力で取り組んでいる。サプライズがあるかもしれないし、別の案の方がスムーズに進むかもしれない。このテクニカルディレクターの問題が解決すれば、逆にその後はずっとスムーズになるだろう」
Getty Images
翻訳者：
イタリア、マラゴ氏：「今週中に新テクニカルディレクターが決定する。サプライズがあるかもしれない」
マルディーニがポールポジションだが、しかし……
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、マルディーニは依然として最有力候補だ。彼は新役職について物流や責任範囲など詳細を質問し、金銭面でも合意に至った。現在は以前のオファーに関する問題を整理中で、まだ確定していない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。