ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、きょうローマで、マラゴー、マルディーニ、レオナルドの間で極めて重要かつ最終的な会談が予定されており、そこで3週間弱前に始動した協力関係を今後も継続する余地がまだあるのかどうかが明らかになる見通しだ。新たに連盟会長に選出された同氏は、若年層チームの再編も含むイタリア代表再建プロジェクトを託した2人に対し、アンドレア・ピルロの任命は、代表監督という役職に伴う倫理原則との関係で、まさに適切性の理由から両立不可能だったと説得を試みることになる。またマラゴーには、明日に連盟評議会が開かれることから、それまでに指名された代表監督の名前をイタリアサッカー界の各構成団体に提示する必要がある。