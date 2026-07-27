ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、きょうローマで、マラゴー、マルディーニ、レオナルドによる極めて重要かつ決定的な会談が予定されており、3週間足らず前に始まった協力関係を今後も継続できる余地がなおあるのかどうかが見極められるという。 新たに連盟会長に選出されたトップは、ユース年代のチーム再編も含むイタリア代表再建プロジェクトを託した2人に対し、アンドレア・ピルロの任命は、代表監督という役職が伴う倫理原則との関係で、適切性の理由からどうしても両立不可能だったと納得させようとする。さらにマラゴーには、明日に予定されている連盟評議会までに、イタリアサッカー界の各構成団体に対して指名された代表監督の名前を提示しなければならないという差し迫った事情もある。