では、これから何が起こるのか。イタリア代表の新監督任命をめぐる動きと、アンドレア・ピルロが主役となった一件が突如として見せた展開は、イタリアサッカー連盟にまさに激震をもたらす可能性がある。複数の情報筋によれば、新たにテクニカルディレクターに就任したパオロ・マルディーニと、その右腕であるレオナルドは、FIGC会長マラゴーが自分たちの考えに沿わないタイプの指導者に方針転換した場合、辞任する構えを見せているという。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
イタリア、マラゴー会長とパオロ・マルディーニ、レオナルドによる決定的な会談の日に。辞任となるのか、それとも事態は収束し得るのか。
決定的な一戦
ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、きょうローマで、マラゴー、マルディーニ、レオナルドによる極めて重要かつ決定的な会談が予定されており、3週間足らず前に始まった協力関係を今後も継続できる余地がなおあるのかどうかが見極められるという。 新たに連盟会長に選出されたトップは、ユース年代のチーム再編も含むイタリア代表再建プロジェクトを託した2人に対し、アンドレア・ピルロの任命は、代表監督という役職が伴う倫理原則との関係で、適切性の理由からどうしても両立不可能だったと納得させようとする。さらにマラゴーには、明日に予定されている連盟評議会までに、イタリアサッカー界の各構成団体に対して指名された代表監督の名前を提示しなければならないという差し迫った事情もある。
キエッリーニは準備万端だ
マラゴーは、マルディーニとレオナルドが提示したプロジェクトに対する絶対的な信頼を言葉で改めて示そうとする見通しだ。そのプロジェクトは、2030年ワールドカップ出場権獲得を見据えたイタリア代表の新体制を率いる監督人事の選択を超えるものになる。 ただし、テクニカルディレクターとそのアドバイザーがピルロのプロフィールについて明確に一切譲らない姿勢を示した場合、FIGC会長は辞任を受け入れざるを得なくなり、テクニカルディレクター職を引き継ぐ理想的な人物として、すでにジョルジョ・キエッリーニを候補に定めている。 監督はロベルト・マンチーニかアントニオ・コンテのいずれかになる。
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