コヴェルチャーノの拠点で、イタリア女子代表はベラルーシとの重要な一戦に向けた準備を続けている。この試合は、W杯本大会に向けた「新たな」道のりの第一歩となる。FIFAランキング52位の相手を、10月9日金曜日にトビリシ、13日火曜日にフィレンツェで行われる2試合（いずれも18時15分キックオフ）で上回り、そのうえで12月初旬に行われるセルビアまたはフィンランドとの決定的なプレーオフにすべてを懸ける。これがイタリア女子代表の目標であり、プレーオフ特有の落とし穴にもまったくひるんではいない。
イタリア、ベラルーシ戦へ。ドラゴーニ「私たちは家族。ワールドカップ出場を望んでいる。フランキには多くのファンが来てくれることを期待している」
「私たちは自分たちの強みと多くの長所を生かす準備ができています」と、アンドレア・ソンチン率いるイタリア代表の主軸の一人であるチェチーリア・サルヴァイは、強い意志と確信を持って語った。今季すでにセリエAウィメンズカップのトロフィーを掲げているユヴェントスのDFは、再びイタリア代表のユニフォームに袖を通し、その経験とリーダーシップでチームの若手をけん引することを心待ちにしている。「この責任は喜んで引き受けます」とDFは続けた。「新しく入ってきた選手たちに代表でプレーすることの意味を理解してもらえるよう、私たちベテランが監督を助けるのは務めです。私たちはもうサプライズな存在ではなく、強豪チームとして地位を築きたいと思っています。達成しなければならない大きな目標があり、それを実現したいです」
頭とハートを持って戦い、『フランキ』の後押し（チケット情報はこちらをクリック）を頼りにすべき好機だ。ここでイタリア女子代表は2019年ワールドカップと2022年欧州選手権の出場権を勝ち取り、まさにその2つの機会にサルヴァイは代表での3得点のうち2点を決めている。「このスタジアムはいつも私たちに幸運をもたらしてくれました」と、ピネローロ出身の32歳は笑顔で締めくくった。「今回も再び、その舞台にふさわしい戦いをしたいです」。Vivo Azzurro TVのマイクの前では、ユヴェントスとイタリア女子代表の背番号23に加え、ジュリア・ドラゴーニもファンに大きな喜びを届けるために言葉を残した。「私たちは全力を尽くす準備ができています。第2戦はすべてが懸かるので、さらに重要になります。スタンドにはたくさんの人が来てくれることを期待していますし、みんなと一緒にお祝いできればと思います」
チェルシーに所属する19歳は、サルヴァイと同じく、この若さにして2度目のワールドカップ出場を目指している。その思いを、きょう行われた練習――コンテスト『ヴィンチ・コヴェルチャーノ』の当選者に公開されたもの――の前に、持ち前の率直さでこう強調した。「イタリアと海外での経験のおかげで、自分は成長したと感じていますし、自分の特長をチームのために生かしたいです。ここコヴェルチャーノでは、私たちは家にいるような、家族の中にいるような気持ちになります。厳しく強度の高い試合に臨まなければならないことは分かっていますが、私たちには共通の願いがあり、それをかなえるために全力を尽くします」
10月13日にフィレンツェで行われるイタリア戦では、ミケーレ・ブラーヴィの歌声もチームを後押しする。『フランキ』で、ウンブリア出身のシンガーソングライターがスタンドに詰めかけた観客の前でパフォーマンスを披露し、イタリア女子代表と音楽の新たなコラボレーションの1ページを刻む。ここ数カ月、カルル・ブレイヴ、ベイビーK、サラ・トスカーノ、ロレンツォ・フラゴラが代表に華を添えてきたが、次のホームゲームでジレッリらの“サウンドトラック”を担うのは、音楽、映画、執筆を独自の歩みの中で結びつけてきた多才なアーティストだ。ブラーヴィはサンレモでヒット曲を披露してきただけでなく、俳優として2本の映画に出演。さらに2本のアニメ映画で声を務め、『Amici』の審査員としてテレビにもその芸術的感性を持ち込んでいる。
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