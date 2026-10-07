イタリア、ベラルーシ戦へ。ドラゴーニ「私たちは家族。ワールドカップ出場を望んでいる。フランキには多くのファンが来てくれることを期待している」

「私たちは自分たちの強みと多くの長所を生かす準備ができています」と、アンドレア・ソンチン率いるイタリア代表の主軸の一人であるチェチーリア・サルヴァイは、強い意志と確信を持って語った。今季すでにセリエAウィメンズカップのトロフィーを掲げているユヴェントスのDFは、再びイタリア代表のユニフォームに袖を通し、その経験とリーダーシップでチームの若手をけん引することを心待ちにしている。「この責任は喜んで引き受けます」とDFは続けた。「新しく入ってきた選手たちに代表でプレーすることの意味を理解してもらえるよう、私たちベテランが監督を助けるのは務めです。私たちはもうサプライズな存在ではなく、強豪チームとして地位を築きたいと思っています。達成しなければならない大きな目標があり、それを実現したいです」