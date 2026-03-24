イタリア、プレーオフへ：ロカテッリ、レテギ、キーン、そして……PKキッカーは誰か

ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表の招集メンバーリストを見ると、注目は主に攻撃陣に集まっている。北アイルランド戦においてPKが与えられた場合、キアンとレテギの2人がPKキッカーの最有力候補と見られている。

この2人のセンターフォワードはすでにPKに慣れていることを証明しており、どちらがピッチに立っても、もしPKが与えられれば蹴ることができるだろう。次に、ユヴェントスのキャプテン、マヌエル・ロカテッリがいる。リーグ戦のサッスオーロ戦でミスを犯したばかりではあるが、PKを蹴るための慣れと経験は十分に備えている。

そして最後に、ポリターノとラスパドーリも候補として挙げられるだろう。