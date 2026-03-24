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Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

翻訳者：

イタリア、プレーオフへ：ロカテッリ、レテギ、キーン、そして……PKキッカーは誰か

イタリア
イタリア 対 北アイルランド
ワールドカップ 欧州予選

PKが与えられた場合、ガットゥーゾが選ぶ可能性のある選択肢。

期待が高まっている。

イタリア代表サッカーの近年の歴史において最も重要な試合の一つ：北アイルランドとのプレーオフ準決勝。この試合に勝利すれば、決勝（その場合はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者との対戦）に進出し、ついにワールドカップへの復帰を果たすことになる。

ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームは、3月26日（木）にベルガモのニューバランス・アリーナで行われる試合に向けて準備を進めている。アズーリのサポーターたちの高まる期待と緊張感の中、もしPKが与えられた場合、誰が11メートルの地点からPKを蹴ることになるのか、考えてみよう。

  • 招集メンバー

    まずは招集メンバーから見ていきましょう。

    GK：エリア・カプリレ（カリアリ）、マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、アレックス・メレット（ナポリ）；

    DF：アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、アレッサンドロ・ブオンジョルノ（ナポリ）、リッカルド・カラフィオリ（アーセナル）、アンドレア・カンビアソ（ユヴェントス）、ディエゴ・コッポラ（パリFC）、フェデリコ・ディマルコ（インテル）、フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）、ジャンルーカ・マンチーニ（ローマ）、 マルコ・パレストラ（カリアリ）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）、レオナルド・スピナッツォーラ（ナポリ）；

    MF：ニコロ・バレッラ（インテル）、ブライアン・クリスタンテ（ローマ）、ダヴィデ・フラッテシ（インテル）、マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）、ニッコロ・ピシリ（ローマ）、サンドロ・トナリ（ニューカッスル）；

    FW：フェデリコ・キエーザ（リヴァプール）、フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、モイゼ・キーン（フィオレンティーナ）、マッテオ・ポリターノ（ナポリ）、ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）、マテオ・レテギ（アル・カディシア）、ジャンルーカ・スカマッカ（アタランタ）。

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  • 誰がPKを決められるか

    ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表の招集メンバーリストを見ると、注目は主に攻撃陣に集まっている。北アイルランド戦においてPKが与えられた場合、キアンレテギの2人がPKキッカーの最有力候補と見られている。

    この2人のセンターフォワードはすでにPKに慣れていることを証明しており、どちらがピッチに立っても、もしPKが与えられれば蹴ることができるだろう。次に、ユヴェントスのキャプテン、マヌエル・ロカテッリがいる。リーグ戦のサッスオーロ戦でミスを犯したばかりではあるが、PKを蹴るための慣れと経験は十分に備えている。

    そして最後に、ポリターノラスパドーリも候補として挙げられるだろう。

  • 「ザ・ラスト」を破ったのは誰か

    これまでの記録を振り返ると、イタリアの直近のPKはレテギラスパドーリが蹴っている。 アル・カディシアのセンターフォワードは、4回のPKのうち3回を成功させている（唯一の失敗はエストニア戦でのもの）。一方、1月にアトレティコ・マドリードからアタランタに移籍したこのフォワードは、昨年のネーションズリーグのドイツ戦でPKを決めている。

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