イタリア、パレストラ：「ガットゥーゾからの連絡は予想していなかった。チームは精神的に自由で、非常に集中している」

「みんなとても温かく迎えてくれましたし、監督も本当に気楽にさせてくれました。昨日シルヴィオ・バルディーニが私について言ってくれた温かい言葉？彼もまた、私を大いに助けてくれ、たくさんのアドバイスをくれました。私がここにいるのは、彼と彼のスタッフのおかげでもあります」。