カリアリに所属し、アタランタの所有権を持つマルコ・パレストラは、イタリア代表に初招集された。Vivo Azzurro TVのインタビューに応じた彼は、コヴェルチャーノでの初体験の感動や、木曜日の夜にベルガモで行われるワールドカップ予選プレーオフの北アイルランド戦を控えたチームの雰囲気について語った。
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翻訳者：
イタリア、パレストラ：「ガットゥーゾからの連絡は予想していなかった。チームは精神的に自由で、非常に集中している」
青は夢
「いや、電話がかかってくるとは思っていなかった……何しろ代表入りは誰にとっても夢だからね。もちろん、それでも可能性はあると思っていたし、ここに来られて本当に嬉しいよ」
U-15の疲労
「U-15の頃、体力が他の子たちより少し遅れていたので。でも、コーチたちは決して私を仲間外れにしたり、劣っていると感じさせたりすることはなく、家族もいつもそばにいて支えてくれました」。
バルディーニに感謝
「みんなとても温かく迎えてくれましたし、監督も本当に気楽にさせてくれました。昨日シルヴィオ・バルディーニが私について言ってくれた温かい言葉？彼もまた、私を大いに助けてくれ、たくさんのアドバイスをくれました。私がここにいるのは、彼と彼のスタッフのおかげでもあります」。
チームは精神的に自由であり、極めて集中している
「ここ数年で最も重要な試合の一つです。ここに来るのは初めてですが、この試合の重要性と、このユニフォームを着る責任を痛感しています。練習は順調に進んでおり、チームは集中力を保ちつつも、精神的にはリラックスしています。なぜなら、メンタル面が勝敗を分けることもあるからです」