ベルガモのスタンドには、イタリア対北アイルランド戦の勝利を見守るアレッサンドロ・ネスタの姿もあった。元ディフェンダーで現在は監督を務める彼は、ワールドカップ出場をかけたボスニア戦を控え、スカイ・スポーツのインタビューに応じ、アズーリの現状について分析した。以下は彼の発言である。
翻訳者：
イタリア、ネスタ：「よくやった、バストーニ！シミュレーションで彼を責める声もあるが、僕だって何度もシミュレーションをしたことがある。彼に説教なんかするつもりはない」
北アイルランド戦
「私も前半は心配しました。本来の力を発揮できれば、プレーオフに出場しているどの代表チームとも互角に戦えるはずです。しかし問題は、イタリア代表というユニフォームがもたらすプレッシャーで、それは例えばボスニアや北アイルランドのそれよりもはるかに大きいものです。前半の展開は、アズーリ（イタリア代表）が抱えていた緊張感の表れでした。 まだ厳しい状況にあることを認識しなければならない。むしろ、ボスニアではさらに厳しい戦いになるだろう。アイルランドよりも実力のある相手と、非常に熱気あふれる環境が待ち受けている。私とザンブロッタは狙撃手のようなものだ。欧州選手権で優勝した時のウェンブリーにもいたし、昨晩のベルガモにもいた。火曜日？私は行けないが、ザンブロッタに電話してくれ」
ワールドカップ
「これらは精神戦の連続だ。ワールドカップに出場できないかもしれないという不安が、すでに我々の脳裏に食い込んでいる。予選突破は技術的な偉業ではない。我々は他国より強いのだから。だが、勝負はすべて精神力にかかっている。2006年のワールドカップ優勝は、カルチョポリ事件後のイタリアサッカーを救った。今、イタリアサッカーはこれまで以上に代表チームを必要としている。 そして、個人の視点も忘れてはならない。選手としてワールドカップで好成績を収めることは、人生とキャリアを変える。私はリノ・ガットゥーゾをよく知っている。彼は今、苦しんでいる。この状況に対して責任を感じており、イタリアがワールドカップに出場できるよう、あらゆることをするだろう。昨日の前半、彼は緊張している様子だった。彼の責任感は、本当に大きすぎるほどだ。」
杖
「バストーニはセンターバックとして攻撃面での能力を十分に活かせていないが、シミュレーションで散々文句を言われていたにもかかわらず、昨日はベストコンディションではなかったにもかかわらず、見事なプレーを見せて復帰したことは称賛に値する。私は常にフェアプレーの選手として知られてきたが、私自身も何度もシミュレーションをしたことがある。バストーニに説教など決してしない。私にとって彼は最高だ」