「これらは精神戦の連続だ。ワールドカップに出場できないかもしれないという不安が、すでに我々の脳裏に食い込んでいる。予選突破は技術的な偉業ではない。我々は他国より強いのだから。だが、勝負はすべて精神力にかかっている。2006年のワールドカップ優勝は、カルチョポリ事件後のイタリアサッカーを救った。今、イタリアサッカーはこれまで以上に代表チームを必要としている。 そして、個人の視点も忘れてはならない。選手としてワールドカップで好成績を収めることは、人生とキャリアを変える。私はリノ・ガットゥーゾをよく知っている。彼は今、苦しんでいる。この状況に対して責任を感じており、イタリアがワールドカップに出場できるよう、あらゆることをするだろう。昨日の前半、彼は緊張している様子だった。彼の責任感は、本当に大きすぎるほどだ。」