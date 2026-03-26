ニューカッスルおよびイタリア代表のMF、サンドロ・トナリは、ワールドカップ予選プレーオフ準決勝で北アイルランドに勝利した試合について、スカイ・スポーツに対し次のようにコメントした。「今週は少し『怪物』のような姿を見せた。ここ数年のイタリアの活躍を振り返ってみれば…… 怖がっているとは言わないが、残念ながらそういうこともある。決勝はボスニアかウェールズか？ 重要なのはイタリアだけだった。まだ決勝戦のことまでは考えていない。今はこの勝利を楽しみ、明日から考えよう。ここ数年、ここまで進んだことは一度もなかった。それが真実だ」。
AFP
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イタリア、トナリ：「あの怪物たちを目の当たりにした……怖くはないが、そういうこともある。ラツィオ対ミラン戦と並んで、これは私のキャリアで最も重要なゴールだ」
前半
トナリ監督は、いつもの水準には達しなかった前半戦についても言及した。「我々は緊張しており、時折少し怯えていたが、後半にはそうした気持ちを振り払うことができた。どんな手段を使っても、どうであれ勝たなければならなかった。我々に目標があり、どんな手段を使ってもそれを達成しなければならない」。
ガットゥーゾとの関係
「僕たちには良い関係があるけど、彼は誰とでもそうなんだ。僕たちは監督を通じて一本の糸でつながっている。これはここ数ヶ月で築き上げた最も素晴らしいことの一つだ。あのゴールで少し緊張がほぐれた。いつか決まると思っていたし、僕たちとしては遅かったと思うけど、そこで解放されたんだ。 北アイルランドの強みであるセットプレーで、彼らにほとんどチャンスを与えなかったことが嬉しく思います。前半は少し不用意なファウルをしてしまいましたが、集中力を保ち、よく戦えました。」
ゴール
このゴールは、トナリのキャリアにおいて最も重要なゴールだと評されている。「これは、ミラン時代にラツィオ戦で決めたゴールと並んで、これまでのキャリアで最も重要なゴールです。ワールドカップに出場する価値があるのは皆だから、このゴールを皆に捧げます。 しかし、油断は禁物です。まだ何も成し遂げていませんし、行くべき道のりはまだ長いです。今、この試合をリセットします。残念ながら、今夜は素晴らしい試合でしたが、回復して次の試合で150％の力を出し、ワールドカップへ進む必要があります。ピッチを降りる時にはもう力尽きているような状態になるまで戦わなければなりません。人々はワールドカップを楽しむに値します。私たちにはその責任があるのです」。