イタリア、トナリ：「あの怪物たちを目の当たりにした……怖くはないが、そういうこともある。ラツィオ対ミラン戦と並んで、これは私のキャリアで最も重要なゴールだ」

このゴールは、トナリのキャリアにおいて最も重要なゴールだと評されている。「これは、ミラン時代にラツィオ戦で決めたゴールと並んで、これまでのキャリアで最も重要なゴールです。ワールドカップに出場する価値があるのは皆だから、このゴールを皆に捧げます。 しかし、油断は禁物です。まだ何も成し遂げていませんし、行くべき道のりはまだ長いです。今、この試合をリセットします。残念ながら、今夜は素晴らしい試合でしたが、回復して次の試合で150％の力を出し、ワールドカップへ進む必要があります。ピッチを降りる時にはもう力尽きているような状態になるまで戦わなければなりません。人々はワールドカップを楽しむに値します。私たちにはその責任があるのです」。