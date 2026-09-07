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イタリア・ダービーの再会、ベシクタシュがフェネルバフチェを2-1で下す中でヴラホヴィッチとシュクリニアルが激突
カドゥキョイでデルビー・ディターリア再会が激突へ
トレンディオル・スュペル・リグ今季最初のイスタンブール・ダービーでは、カドゥキョイでブラホビッチとシュクリニアルによる“イタリア・ダービー”の再会が主役となった。ベシクタシュは第4節で宿敵フェネルバフチェに見事な逆転勝ちを収め、2-1で下した。
フェネルバフチェの主将ミラン・シュクリニアルが26分に先制点を挙げたが、アウェーのリドヴァン・ユルマズが12分後に同点弾を決めた。
その後、ドゥシャン・ブラホビッチが73分に逆転を完結させる決勝点をマークし、ベシクタシュに勝ち点3をもたらした。
- Xinhua
セリエAの古い因縁が再燃
この一戦は、かつてイタリアで長年にわたって激しくしのぎを削ったシュクリニアルとヴラホヴィッチの因縁の対決によって特徴づけられた。シュクリニアルはサンプドリアとインテルでプレーし、ヴラホヴィッチはフィオレンティーナとユヴェントスでプレーしていた。
緊張が頂点に達したのは51分、ヴラホヴィッチとフェネルバフチェの選手による激しいチャレンジの場面だった。
ハンドとみられるプレーの後も主審ハリル・ウムト・メレルが試合続行を示すと、ヴラホヴィッチは怒りをあらわにし、これがきっかけとなってシュクリニアルとの口論、さらにフィジカルコンタクトを伴う争いに発展した。
ユヴェントス対インテルの余韻
主審ハリル・ウムト・メレルは秩序を取り戻すために素早く介入し、チームメートたちが2人を引き離そうと駆け寄った後、シュクリニアルとヴラホビッチの両者にイエローカードを提示した。この激しい衝突は、2022年4月のユヴェントス対インテル戦での有名な対峙を思い起こさせるものだった。
そのセリエAでの対戦では、シュクリニアルの圧倒的な守備によってヴラホビッチはまったく影響力を発揮できず、それが何年にもわたる緊張関係のきっかけとなった。
しかし、セルビア人ストライカーはイスタンブールで、シュクリニアルの最終ラインを破って決勝点を決め、最高のリベンジを果たした。
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ベシクタシュがダービーで先勝した
ベシクタシュは終盤の攻勢をしのぎ切り、フェネルバフチェは試合終了の笛が鳴るまで同点ゴールを奪えなかった。
敵地での2-1の勝利により、ベシクタシュはスュペル・リグ優勝争いで早くも勢いと自慢の種を手にした。
両チームは、カドゥキョイでの激しいダービーを終え、今後のリーグ戦と欧州での戦いに目を向けることになる。
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