トレンディオル・スュペル・リグ今季最初のイスタンブール・ダービーでは、カドゥキョイでブラホビッチとシュクリニアルによる“イタリア・ダービー”の再会が主役となった。ベシクタシュは第4節で宿敵フェネルバフチェに見事な逆転勝ちを収め、2-1で下した。

フェネルバフチェの主将ミラン・シュクリニアルが26分に先制点を挙げたが、アウェーのリドヴァン・ユルマズが12分後に同点弾を決めた。

その後、ドゥシャン・ブラホビッチが73分に逆転を完結させる決勝点をマークし、ベシクタシュに勝ち点3をもたらした。



