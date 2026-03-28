イタリア、スカマッカがチームに合流：グラヴィーナとブッフォンの見守る中でのトレーニング

ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表は、近年のイタリア代表史上最も重要な一戦――少なくともその一つ――に向けて準備を進めている。それは、ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフ決勝戦であり、この夏カナダ、アメリカ、メキシコで開催される次期ワールドカップへの出場権（前回出場から12年ぶり）を懸けた戦いだ。
アズーリの全メンバーはコヴェルチャーノでトレーニングを行っており、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表との決戦を控えて、良いニュースが届いたばかりだ。
ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表は、近年のイタリア代表史上最も重要な一戦――少なくともその一つ――に向けて準備を進めている。それは、ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフ決勝戦であり、この夏カナダ、アメリカ、メキシコで開催される次期ワールドカップへの出場権（前回出場から12年ぶり）を懸けた戦いだ。
アズーリの全メンバーはコヴェルチャーノでトレーニングを行っており、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表との決戦を控えて、良いニュースが届いたばかりだ。
実際、アズーリの全選手がチーム練習に通常通り参加している。ここ数日間の負傷から回復し、今回の合宿への参加を強く希望し、この2連戦に向けて再び戦列に復帰したアタランタのジャンルーカ・スカマッカもその一人だ。
スカマッカは右内転筋の筋膜損傷を負い、ガットゥーゾ監督の指揮下でプレーできない可能性もあったが、最近の回復状況は良好であり、現在アタランタのセンターフォワードはプレーオフ決勝での活躍を目指している。
コヴェルチャーノの練習場で行われたガットゥーゾ監督率いる代表チームのトレーニングには、ピッチサイドにチームメイトのグイリエルモ・ヴィカリオ（トッテナムのゴールキーパーは、ヘルニア手術後の体調不良により招集されなかったものの、合宿に参加しており、チームと共にゼニツァへ向かう予定だ）に加え、 代表団長のジャンルイジ・ブッフォン、そしてイタリアサッカー連盟会長のガブリエレ・グラヴィーナもサイドラインに姿を見せていた。