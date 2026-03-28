イタリア、スカマッカがチームに合流：グラヴィーナとブッフォンの見守る中でのトレーニング

ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表は、近年のイタリア代表史上最も重要な一戦――少なくともその一つ――に向けて準備を進めている。それは、ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフ決勝戦であり、この夏カナダ、アメリカ、メキシコで開催される次期ワールドカップへの出場権（前回出場から12年ぶり）を懸けた戦いだ。

アズーリの全メンバーはコヴェルチャーノでトレーニングを行っており、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表との決戦を控えて、良いニュースが届いたばかりだ。