イタリア、ケアンはトルコ戦を欠場へ。代表合宿を離脱する。

モイーズ・キーンはロベルト・マンチーニの起用が不可能となり、コモにも不安を与えている。実際、イタリア人FWは、ボローニャの施設でありイタリア代表に貸し出されているカステルデボレでの代表合宿で、チームメートとともに練習を行わなかった。

そしてSky Sportの報道によれば、当初は明日ボローニャのダッラーラで行われるトルコ戦に向けて出場が危ぶまれている状況とされていたものの、最終的にイタリアサッカー連盟は同選手の離脱を認め、合宿を離れるよう決めた。



