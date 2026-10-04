イタリア、ケアンはトルコ戦を欠場へ。代表合宿を離脱する。

モイーズ・キーンはロベルト・マンチーニの起用が不可能となり、コモにも不安を与えている。実際、イタリア人FWは、ボローニャの施設でありイタリア代表に貸し出されているカステルデボレでの代表合宿で、チームメートとともに練習を行わなかった。
そしてSky Sportの報道によれば、当初は明日ボローニャのダッラーラで行われるトルコ戦に向けて出場が危ぶまれている状況とされていたものの、最終的にイタリアサッカー連盟は同選手の離脱を認め、合宿を離れるよう決めた。
モイーズ・キーンはロベルト・マンチーニの起用が不可能となり、コモにも不安を与えている。実際、イタリア人FWは、ボローニャの施設でありイタリア代表に貸し出されているカステルデボレでの代表合宿で、チームメートとともに練習を行わなかった。
そしてSky Sportの報道によれば、当初は明日ボローニャのダッラーラで行われるトルコ戦に向けて出場が危ぶまれている状況とされていたものの、最終的にイタリアサッカー連盟は同選手の離脱を認め、合宿を離れるよう決めた。
モイーズ・キーンはきょう練習を行わず、ここ数日で負った強い打撲の影響がまだ残っているため別メニュー調整となった。このため実質的に出場不可能な状態で、結果としてマンチーニはチームメートより早く離脱させることを決断し、きょうの合宿から離れさせた。
キーン不在のなか、トルコ戦ではロベルト・マンチーニ監督が先発にいくつか新機軸を打ち出す可能性がある。ピオ・エスポジトを休ませてスカマッカを起用する案は引き続きあるが、その両脇にはダニエル・マルディーニとカンビアギがそろって先発する可能性もある。
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