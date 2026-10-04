モイーズ・キーンがマンチーニ、イタリア代表、そしてコモにも不安を与えている。実際、イタリア人FWは、ボローニャの施設であるカステルデボレで行われている代表合宿で、チームメートたちと別メニュー調整となっている。

そしてSky Sportの報道によれば、明日ボローニャのダッラーラでトルコと対戦するイタリア代表の試合に向け、現時点で出場は不透明だという。



