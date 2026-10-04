モイーズ・キーンがマンチーニ、イタリア代表、そしてコモにも不安を与えている。実際、イタリア人FWは、ボローニャの施設であるカステルデボレで行われている代表合宿で、チームメートたちと別メニュー調整となっている。
そしてSky Sportの報道によれば、明日ボローニャのダッラーラでトルコと対戦するイタリア代表の試合に向け、現時点で出場は不透明だという。
モイーズ・キーンがマンチーニ、イタリア代表、そしてコモにも不安を与えている。実際、イタリア人FWは、ボローニャの施設であるカステルデボレで行われている代表合宿で、チームメートたちと別メニュー調整となっている。
そしてSky Sportの報道によれば、明日ボローニャのダッラーラでトルコと対戦するイタリア代表の試合に向け、現時点で出場は不透明だという。
モイーズ・キーンは今日トレーニングを行わず、ここ数日で受けた強い打撲の影響がまだ抜けておらず、引き続き離脱したままとなっている。
もしキーンが間に合わなければ、トルコ戦でロベルト・マンチーニ監督は先発にいくつかの新機軸を打ち出す可能性がある。ピオ・エスポジトを休ませてスカマッカを起用する案は引き続きあるが、その両脇にはダニエル・マルディーニとカンビアギがともに先発する可能性がある。
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