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ライブ
Moise Kean ItaliaGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

イタリア、キーンは練習を行わず。トルコ戦は出場が危ぶまれる。

イタリア
モイーズ・キーン
イタリア 対 トルコ
トルコ
UEFAネーションズリーグ リーグA
コモ

イタリア人FWは、ここ数日で負った打撲からまだ回復していない。

モイーズ・キーンマンチーニイタリア代表、そしてコモにも不安を与えている。実際、イタリア人FWは、ボローニャの施設であるカステルデボレで行われている代表合宿で、チームメートたちと別メニュー調整となっている。

そしてSky Sportの報道によれば、明日ボローニャのダッラーラでトルコと対戦するイタリア代表の試合に向け、現時点で出場は不透明だという。


  • ケアンに何があった？

    モイーズ・キーンは今日トレーニングを行わず、ここ数日で受けた強い打撲の影響がまだ抜けておらず、引き続き離脱したままとなっている。

  • マンチーニの代替案

    もしキーンが間に合わなければ、トルコ戦でロベルト・マンチーニ監督は先発にいくつかの新機軸を打ち出す可能性がある。ピオ・エスポジトを休ませてスカマッカを起用する案は引き続きあるが、その両脇にはダニエル・マルディーニとカンビアギがともに先発する可能性がある。

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