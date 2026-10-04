モイーズ・キーンはロベルト・マンチーニの起用が不可能となり、コモにも不安を与えている。イタリア人FWは実際、ボローニャの施設でありイタリア代表に提供されているカステルデボーレでの代表合宿で、チームメートとともに練習を行わなかった。

そしてSky Sportによれば、当初は明日イタリアがまさにボローニャのダッラーラでトルコと対戦する試合に向けて出場が不透明とされていたものの、最終的にイタリアサッカー連盟は離脱を認め、合宿を離れさせることを選んだ。



