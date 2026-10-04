モイーズ・キーンはロベルト・マンチーニの起用が不可能となり、コモにも不安を与えている。イタリア人FWは実際、ボローニャの施設でありイタリア代表に提供されているカステルデボーレでの代表合宿で、チームメートとともに練習を行わなかった。
そしてSky Sportによれば、当初は明日イタリアがまさにボローニャのダッラーラでトルコと対戦する試合に向けて出場が不透明とされていたものの、最終的にイタリアサッカー連盟は離脱を認め、合宿を離れさせることを選んだ。
モイーズ・キーンはロベルト・マンチーニの起用が不可能となり、コモにも不安を与えている。イタリア人FWは実際、ボローニャの施設でありイタリア代表に提供されているカステルデボーレでの代表合宿で、チームメートとともに練習を行わなかった。
そしてSky Sportによれば、当初は明日イタリアがまさにボローニャのダッラーラでトルコと対戦する試合に向けて出場が不透明とされていたものの、最終的にイタリアサッカー連盟は離脱を認め、合宿を離れさせることを選んだ。
モイーズ・キーンはきょう練習を行わず、ここ数日で受けた激しい打撲の影響がまだ抜けず苦しんでいるため、別メニュー調整となった。このため実質的に起用不可の状態で、結果としてマンチーニはチームメートより早く離脱を認め、きょう合宿を離れることになった。
キーンを欠く中、トルコ戦ではロベルト・マンチーニ監督が先発にいくつかの新機軸を打ち出す可能性がある。ピオ・エスポジトを休ませてスカマッカを起用する案は引き続き残っているが、その両脇にはダニエル・マルディーニとカンビアギの両選手が入る可能性がある。
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