イタリア、カペッロ監督：「ソファの上で狂ったように叫んでいたよ。我々は動きが遅い。レテギには思わず叫び声を上げさせられ、ドンナルンマには心臓が止まりそうになった。ピオ・エスポジト？ 彼は本物の選手だ」

「トナリ？ 本当に素晴らしいゴールだった。正真正銘のミッドフィルダーらしいゴールだ。鋭く、力強いシュートだった。正直、ソファから飛び上がってしまったよ。0-0の時のレテギのチャンス？ まあいいや、うちのFWがボールに飛びついた瞬間、思わず叫んでしまったけど…… でもそういうこともあるさ、前を向こう。ピオ・エスポジト？本物の選手だ。ボールをキープし、ワンツーを決め、ヘディングも決める。キーンとレテギは似たタイプのFWだが、ピオはどちらの役割も補完できる。 実際、彼がピッチに立っている時はチームの状態が良かった。とはいえ、2点目はキーンが素晴らしいゴールで決めた。ボールのコントロールと斜めのシュートが完璧だった。次に出場させるフォワードのコンビについては、リノに任せる。当然のことだ。ただ、エスポジトはレテギにもキーンにも理想的な相棒だということだけは言っておきたい」。





「監督は当然のことながら緊張した様子だったが、ベンチではかなり気合が入っていた。そう、欠点や小さなミスはあったにせよ、魂を込めて戦い抜いた代表チームの姿が見えた。 イタリア人として、過去に今より強いチームがあったことはもちろん承知している。だが、技術的な質とは別に、誇りや闘争心の欠如だけは許せない。それが、前回の欧州選手権で私が怒った理由だ。ベスト16でのスイス戦……あのような精彩を欠いた試合には、恥ずかしくてたまらなかった」。



