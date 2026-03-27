ファビオ・カペッロは、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューに応じ、イタリアが北アイルランドに勝利し、ガットゥーゾ監督率いるチームがワールドカッププレーオフの決勝進出を決めた試合についてコメントした。以下は、ミランやユヴェントスなどで指揮を執った元監督の言葉である。
翻訳者：
イタリア、カペッロ監督：「ソファの上で狂ったように叫んでいたよ。我々は動きが遅い。レテギには思わず叫び声を上げさせられ、ドンナルンマには心臓が止まりそうになった。ピオ・エスポジト？ 彼は本物の選手だ」
「選手たちはよくやった。 ソファの上で狂ったように叫んでしまった。僕にとって代表チームは単なるチーム以上の存在だ。何が印象的だったか？ 僕たちのスピード不足だ。頭も足も鈍かった。集中力が足りなかった。北アイルランドは控えめなチームだが、身体能力と集中力を発揮し、長い間、僕たちが最終ライン30メートル以内で冷静なプレーをするのを許さなかった。そのため、チャンスを作るのに苦労した。 リズムを作っていたのはカラフィオリとトナリだけだった。二人ともプレミアリーグの選手で、一人はアーセナル、もう一人はニューカッスルに所属している。他の選手たちはセリエA並みのスピードだった。だが繰り返すが、これは単に足の速さの問題ではなく、頭と習慣の問題なのだ」。
「トナリ？ 本当に素晴らしいゴールだった。正真正銘のミッドフィルダーらしいゴールだ。鋭く、力強いシュートだった。正直、ソファから飛び上がってしまったよ。0-0の時のレテギのチャンス？ まあいいや、うちのFWがボールに飛びついた瞬間、思わず叫んでしまったけど…… でもそういうこともあるさ、前を向こう。ピオ・エスポジト？本物の選手だ。ボールをキープし、ワンツーを決め、ヘディングも決める。キーンとレテギは似たタイプのFWだが、ピオはどちらの役割も補完できる。 実際、彼がピッチに立っている時はチームの状態が良かった。とはいえ、2点目はキーンが素晴らしいゴールで決めた。ボールのコントロールと斜めのシュートが完璧だった。次に出場させるフォワードのコンビについては、リノに任せる。当然のことだ。ただ、エスポジトはレテギにもキーンにも理想的な相棒だということだけは言っておきたい」。
「監督は当然のことながら緊張した様子だったが、ベンチではかなり気合が入っていた。そう、欠点や小さなミスはあったにせよ、魂を込めて戦い抜いた代表チームの姿が見えた。 イタリア人として、過去に今より強いチームがあったことはもちろん承知している。だが、技術的な質とは別に、誇りや闘争心の欠如だけは許せない。それが、前回の欧州選手権で私が怒った理由だ。ベスト16でのスイス戦……あのような精彩を欠いた試合には、恥ずかしくてたまらなかった」。
「守備に関しては、確かに今のチームには決定力のあるストライカーがいない。 我々のディフェンダーは皆、ボールさばきは上手いのだが、それ以外の部分には若干の不安が残る。ドンナルンマは世界最高のゴールキーパーの一人、いや、世界一かもしれない。だが、後半に相手にボールを渡してしまった時は、心臓が止まりそうになった。あの場面で、北アイルランドのフォワードの代わりにケインやハーランドがいたと想像してみてほしい。 ボスニアは技術が高く、間違いなく北アイルランドより上だ。しかし正直に言えば、気迫とテンポという点では、ウェールズの方が、特にアウェイでは、より手強い相手だっただろう。決勝がアウェイなのは残念だ。とはいえ、相手GKがクリアした時に「クソッ」と叫ぶ選手には、どうしてもイエローカードを出さざるを得ない。悪い癖だ」。