イタリア、ガットゥーゾ監督：「ボスニアとウェールズに違いはない。ディマルコ？自分たちで自滅するのは愚かだ！プレーが美しくなければいいんだ、ジェコは友人だ」

そして記者会見で：



「明日は大きな一戦になるという自覚がある。相手は強豪で実力のあるチームだ。ワールドカップ復帰を果たすには、イタリアが最高のパフォーマンスを発揮しなければならない」。





前向きな理由について。

「ファンの期待を裏切らないことを願っている。我々は強い意欲と闘志を持ってピッチに立つ。それが我々のサッカー史において最も重要な側面だ。最強ではなかったが、並外れた闘争心と苦闘の末にチャンピオンになった。この精神は欠けてはならない」。





恐怖について。

「選手や監督をしていると……試合は難しいものだ。特に、ミスが許されず、失敗できない時はなおさらだ。選手には好きなことを言えるかもしれないが、彼らがピッチに立つのだ。先日の試合では戦術的に失敗してしまった。私の見解では、戦術面においていくつかの課題が見つかった。 我々は非常に良くやった。真実はただ一つだ。私の歩みを振り返れば、7ヶ月前の我々は今とは違っていた。相手に苦しめられ、簡単にゴール前に侵入され、得点チャンスを作られていた。この7ヶ月で、このチームは危険を察知し、異なる方法で取り組むことで成長した。 おそらく我々は超攻撃的なプレーはしなかったし、輝きが欠けていたかもしれない。今の私は、見栄えは悪くても、ピッチ上で安定し、苦しまないチームを好む。現実的なことを考えよう」。





ピッチの状態はどうでしたか？

「そんなことは考えるべきではない。言い訳に過ぎない。ピッチの状態が悪いなら、それは両チームにとって同じことだ。試合はやらなければならない。ピッチやスタンドのことを考えていたら…… いや、それは弱者の言い訳だ。ピッチは見たが、問題ない。私もこの近くで1年プレーしたことがあるから、どういうことかよく分かっている。本当にひどいピッチだったのは、私がハイドゥクでプレーしていた頃のものだ。正直なところ、たとえピッチが悪かったとしても、私たちにできることは限られている。相手チームがどんなチームなのかを考えるべきだ」。





ボスニア人監督のバスの中で。

「セルゲイ・バルバレズはポーカーの名手だ…… 彼を高く評価している。レバークーゼンやハンブルクで、金髪のフォワードとしてプレーしていた。彼は有能な監督で、人望も厚く、選手たちの心に深く入り込むことができる。重要な選手だったし、代表では45～47試合に出場し、多くのゴールを決めたと思う。ディマルコとの論争の話は置いといて、あれは馬鹿げた話だ。 自分たちで自滅してしまったのは我々の愚かさだ。ボスニアが質が高く、フィジカルに優れていることは最初から分かっていた。彼らが襲いかかってくれば、その存在感は圧倒的だ。彼らは苦しみながらもプレーできる。2人のフォワードは、クロスを受けるべき時に非常にうまく動き回れる。ゲームを繋ぐために、ジェコと面白い連携を見せる。彼らは何をすべきか分かっている。冗談だったのか？ 分かっていたよ。彼を褒めているんだ。彼の人柄がとても気に入っているんだ」。





もしワールドカップ予選を突破できなかったら、イタリアサッカーはどうなるのでしょうか？

「ここでその話をする場ではないと思う。確かに私自身のことは言えるが、失望するのは間違いない。大きな打撃だ。私は監督として責任を負わなければならないが、その話は後でしよう。今のところ頭を悩ませているわけではない。もしそうなれば、その時は対処する。何が起こるかを語るべき立場の人たちがいる。私の考えは胸にしまっておく」。





ハイドゥクで1年間過ごされましたが、バルカン半島のメンタリティをより理解できるようになりましたか？

「私はハイドゥクで充実した時間を過ごしました。ボスニア代表で目にするのは、身体的に強い選手たちの混合チームです。私は多くの若手を起用してきましたが、彼らは恐れを知らず、大胆不敵です。彼らは並外れた身体能力を持っています。私はそれを期待しています。なぜなら、ここにはそうした特徴があるからです」





ハイドゥクにはステパン・バドロフ（ボスニアでプレー経験のあるチームマネージャー）がいました。連絡を取り合いましたか？

「彼はここに来る予定だったんです。スタッフ陣はハジュク時代に私と一緒にいましたが、彼は来られませんでした。ザグレブでの連盟関連の問題で、クラブを代表しなければならなかったからです。ハジュクの監督として、私たちはボスニアのチームと3試合戦いました。彼に言われるまでもなく、スタジアムの雰囲気は理解できましたよ」





ジェコについて。

「数年前から親しい友人だ。昨シーズン、私がハイドゥクにいた時、彼はここに来てプレーすることもできた。彼と話をし始めた当初から、彼の人間としての深みを感じていた。選手としての彼については、皆さんもご存知の通りだ。人間として、彼の言葉には驚かない。彼は非常に高い価値観を持っている。今朝も、彼はその期待を裏切らなかったと思う。彼が成し遂げたこと、そして今も続けていることに対して、彼に称賛を送りたい。そして、彼の人間としての深みに対してもだ。 彼らはここに来て、自分たちのスタジアムで試合をしている。繰り返すが、そういう理由で、起きたことは気に入らなかった。何も起こらなかったわけではない。ディマルコは家族と一緒にそこにいて、落ち着いていた。起きたことは起きたのだ。我々がボスニアに対して抱く敬意は計り知れない。彼らがピッチ上で示しているものに対するものだ。それからサポーターたち……彼らがゴールを決めたことは一度もない。私にはそんな経験はない」。





ロカテッリについて。

「彼は良いパフォーマンスを見せた。私の選択は戦術的なものだった。チーム構成は頭にある。5つの交代が鍵となる。明日を見てみよう。我々の失敗点は指摘したが、結局のところ、彼の試合内容は良かった。」





ボスニアはフィジカルが強い。エスポジートかレテギを先発にするか？

「明日見てみよう。相手に有利な情報を与えたくない。技術的なチームだと言ったが、彼らは強くてフィジカルも強い。被害を最小限に抑えられることを願っている」。





改善点はどこですか？

「我々は団結したグループだ。初日からこの選手たちを見てきた。最初は信じられないような失点を重ね、脆く、ピッチを支配するのに苦労していた。イスラエル戦では、最初のピンチで、勝っていた試合を台無しにしかけた。これは一つの側面だが、我々は改善した。今日はディ・ロレンツォが合流した。彼は足底筋膜炎と膝の怪我という二重の怪我から回復中だ。 ベルガモには他にも多くの選手がいます。ザッカニは今日MRI検査を受ける予定でしたが、当然ながらクラブの判断が優先されました。こうした献身的な姿勢を見られることは極めて重要です。チームに自尊心がなく、誰も気にかけていないと言われていましたが、私はそれを感じています。そして、個人的な感情ではなく、この選手たちのために、ここで目標を達成できることを心から願っています。 彼らがこの状況をどう受け止めているか、という点で。たとえ結果が悪くても、私は誇りに思うし、嬉しい。そうならないことを願っている。願わくば、そうならないようにと、胸に手を当てて祈っている」。