イタリア、ガットゥーゾ監督が最終調整で布陣を組み替える：キーンとレテギを起用、ポリターノとバレッラは外れる

キーンとレテギの攻撃コンビは再び試され、アルゼンチン人選手はピオ・エスポジトよりも先発起用される可能性が高い。中盤では、バレラやロカテッリではなくフラッテシとクリスタンテを起用した点が際立つが、ここには多くの戦術的な意図が込められているようだ。





守備陣ではマンチーニが万全な状態ではなかったため、別のセンターバックを起用する可能性もある。スカルヴィーニが右サイドバックの役割を問題なくこなせるからだ。最後に、ベルガモでの試合で万全な状態ではなかったポリターノも、先発から外される可能性がある。その代わりとしてカンビアソが起用されるかもしれないが、彼は先週の木曜日の夜にはベンチ外となっていた。