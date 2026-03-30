イタリア、ガットゥーゾ監督が最終調整で布陣を組み替える：キーンとレテギを起用、ポリターノとバレッラは外れる

2026年米国・メキシコ・カナダW杯予選プレーオフの極めて重要な決勝戦が刻一刻と近づいており、明日3月31日（火）午後8時45分より、イタリア代表はゼニツァでボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。
アズーリは午後、サラエボに向けて出発する予定で、コヴェルチャーノでの午前中は、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が試合に向けた最終調整を行うための練習に充てられた。そして、小規模なピッチで行われた11対11の練習試合では、監督はメンバーをシャッフルし、フォーメーションに関するヒントをいくつか見せた。
2026年米国・メキシコ・カナダW杯予選プレーオフの極めて重要な決勝戦が刻一刻と近づいており、明日3月31日（火）午後8時45分より、イタリア代表はゼニツァでボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。
アズーリは午後、サラエボに向けて出発する予定で、コヴェルチャーノでの午前中は、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が試合に向けた最終調整を行うための練習に充てられた。そして、小規模なピッチで行われた11対11の練習試合では、監督はメンバーをシャッフルし、フォーメーションに関するヒントをいくつか見せた。
最終調整の練習には、この試合に招集された全28名の選手が参加した。つまり、ポリターノとバストーニも完全に回復しているということだ。
最終調整の冒頭、アズーリは広範囲でのパス回しを交えた筋肉のウォームアップを行い、その後、ゴールキーパーをローテーションさせ、狭いピッチで行われた11対11の試合に臨んだ。
ガットゥーゾ監督は両チームで多少メンバーを入れ替えたが、白のユニフォームを着たチームには、北アイルランド戦で起用された先発メンバーのほぼ全員が名を連ねている
白組（3-5-2）：GKはローテーション制；スカルヴィーニ、バストーニ、カラフィオーリ；カンビアソ、フラッテージ、クリスタンテ、トナリ、ディマルコ；キーン、レテギ
イエロー（3-5-2）：GKはローテーション制；マンチーニ、ガッティ、ブオンジョルノ；ポリターノ、バレッラ、ロカテッリ、ピシリ、スピナッツォーラ；ラスパドーリ、エスポジト。
キーンとレテギの攻撃コンビは再び試され、アルゼンチン人選手はピオ・エスポジトよりも先発起用される可能性が高い。中盤では、バレラやロカテッリではなくフラッテシとクリスタンテを起用した点が際立つが、ここには多くの戦術的な意図が込められているようだ。
守備陣ではマンチーニが万全な状態ではなかったため、別のセンターバックを起用する可能性もある。スカルヴィーニが右サイドバックの役割を問題なくこなせるからだ。最後に、ベルガモでの試合で万全な状態ではなかったポリターノも、先発から外される可能性がある。その代わりとしてカンビアソが起用されるかもしれないが、彼は先週の木曜日の夜にはベンチ外となっていた。