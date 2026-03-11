イタリア、ヴェラッティのプレーオフ出場はなし：再び負傷による離脱

ヴェラッティは1月15日にアル・ドゥハイルで公式戦最後の試合に出場して以来、怪我のためにずっと欠場している。膝のトラブルはほぼ回復したかに見えたが、レプッブリカ紙によると、ここ数時間で再発し、このミッドフィールダーは出場を見送らざるを得なくなった。 1992年生まれの彼は、ガットゥーゾ監督が招集するメンバーには入らない。ガットゥーゾ監督は、守備だけでなく、中盤でも必要に迫られて対応を迫られることになる。元PSGの選手に代わって、ローマの中盤選手であるニコロ・ピシリが順位を上げてきている。彼は攻撃的ミッドフィルダーも務めることができ、バレラがトナーリと並んで中盤の2つの要となる。