マルコ・ヴェラッティは出場できない。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、2026年米国・メキシコ・カナダ共催のワールドカップ予選プレーオフを目前に控えたこの数日間で、最も注目されるサプライズ選手として再起用した選手だ。 3月26日にベルガモで行われる北アイルランドとの1回戦には、現在カタールのアル・ドゥハイルと契約しているペスカーラ出身の中盤選手は出場しない。その理由は体調面にある。イタリア代表監督と面会し、事前招集通知書を受け取った後、レプッブリカ紙によると、前回の大きな負傷から再発したためだという。
イタリア、ヴェラッティのプレーオフ出場はなし：再び負傷による離脱
ガットゥーゾの経験に基づくプレイ
ガットゥーゾは、代表団長であるジジ・ブッフォンとスタッフの一員であるレオナルド・ボヌッチ（両者とも元PSGの代表チームメイト）とともに、2月にヴェラッティと面会し、代表チームへの復帰の可能性について意向を確認した。 監督は、特に試合終盤のリズムと緊張感を管理できる経験豊富なボランチを必死に探しており、ペスカーラで育ったこの才能ある選手は理想的なプロフィールだった。
事前招集
ヴェラッティは、イタリアサッカーにとって非常に微妙な時期にこのグループの一員となることに前向きな姿勢を示し、3月26日、そして可能であれば3月31日、ウェールズ/ボスニアの勝者とのアウェーでの決勝戦が行われる日に参加することを目標としている。 ガットゥーゾは、この時点でその考えを確認し、選手とそのクラブに、カバーチアーノでの合宿への事前招集通知書を送った。しかし、彼はこの合宿には参加できないだろう。
ガットゥーゾの新たな負傷と代替案
ヴェラッティは1月15日にアル・ドゥハイルで公式戦最後の試合に出場して以来、怪我のためにずっと欠場している。膝のトラブルはほぼ回復したかに見えたが、レプッブリカ紙によると、ここ数時間で再発し、このミッドフィールダーは出場を見送らざるを得なくなった。 1992年生まれの彼は、ガットゥーゾ監督が招集するメンバーには入らない。ガットゥーゾ監督は、守備だけでなく、中盤でも必要に迫られて対応を迫られることになる。元PSGの選手に代わって、ローマの中盤選手であるニコロ・ピシリが順位を上げてきている。彼は攻撃的ミッドフィルダーも務めることができ、バレラがトナーリと並んで中盤の2つの要となる。
