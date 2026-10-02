10月5日（月）にマンチーニ率いるイタリア代表と、バルディーニ率いるU-21イタリア代表の試合日程が重なることで、事実上、アハノルはトルコ戦の招集メンバーからも外れることになり、その結果、A代表のユニフォームを着て公式戦デビューを果たす機会もなくなる。

このDFは、6月に行われた2試合の親善試合ですでにイタリア代表デビューを果たしていた。バルディーニが暫定監督を務めていた時期の試合だったが、実際のところ、これらの試合は代表変更を不可能にする条件を発動させる対象試合には含まれない。

そのため、公式戦でのデビューがないままなら、アハノルのもう一つの国籍であるナイジェリアが、今後の各代表の公式戦を見据えて、イタリア代表から“引き抜き”を狙って再びアプローチする可能性がある。