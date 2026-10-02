ロベルト・マンチーニは、フル代表のイタリア代表での3試合目に向け、元アタランタで現在はクリスタル・パレスに所属するDFオネスト・アハノールを招集しない選択をしていた。イタリアサッカー連盟は今日、声明を通じて、今夜パリでフランスと対戦する試合の招集メンバーからもこのイタリア系ナイジェリア人が外れた理由を説明した。2008年生まれの同選手は、実際にはシルヴィオ・バルディーニ率いるU-21イタリア代表に帯同している。
イタリア、アハノールが合宿を離れてバルディーニの下でU-21へ：ナイジェリアはなお“引き抜き”に望みをつなぐことができる
負傷ではなく、イタリアU-21代表を助けるための技術的判断だ
したがって、このDFに身体的な理由は一切ない。同選手はペスカーラに合流し、イタリアU-21がポーランドU-21との極めて重要な直接対決、負ければ終わりの一戦に向けて準備を進めることになる。
この試合は次回欧州選手権へのストレートインを懸けたもの。11月の中断期間に予定されているプレーオフを回避するためにも、イタリアU-21は首位返り咲きへ勝利が絶対条件で、なおかつ少なくとも2点差をつけて勝たなければならない。
声明
オネスト・アハノールはA代表の合宿を離れ、ここ数時間のうちにU-21イタリア代表のグループに合流する。U-21イタリア代表は、昨日のアルメニア戦勝利を受けて夜のうちにティッレーニアのオリンピック準備センターへ戻っており、月曜日にはペスカーラでポーランドとの一戦に臨む。これは同年代欧州選手権本大会出場を懸けた決定的な試合となる。
クリスタル・パレスのDFは、今夜イタリアがフランスとネーションズリーグのグループ第3戦を戦うパリ行きに昨日は帯同せず、ほかの8人のイタリア代表選手とともにコベルチャーノの連盟テクニカルセンターでトレーニングを続けていた。
ナイジェリアはまだ望みをつなげることができる
10月5日（月）にマンチーニ率いるイタリア代表と、バルディーニ率いるU-21イタリア代表の試合日程が重なることで、事実上、アハノルはトルコ戦の招集メンバーからも外れることになり、その結果、A代表のユニフォームを着て公式戦デビューを果たす機会もなくなる。
このDFは、6月に行われた2試合の親善試合ですでにイタリア代表デビューを果たしていた。バルディーニが暫定監督を務めていた時期の試合だったが、実際のところ、これらの試合は代表変更を不可能にする条件を発動させる対象試合には含まれない。
そのため、公式戦でのデビューがないままなら、アハノルのもう一つの国籍であるナイジェリアが、今後の各代表の公式戦を見据えて、イタリア代表から“引き抜き”を狙って再びアプローチする可能性がある。
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