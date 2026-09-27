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イタリア戦へ！トルコ代表監督モンテッラ、ブルサでのイタリア戦勝利を誓い祖国打倒へ
モンテッラ、イタリア戦へ大胆な勝利宣言でチームを鼓舞
トルコ代表のビンチェンツォ・モンテッラ監督は、コジャエリ・スタジアムで行われたフランス戦に0-1で惜敗したA組の一戦を受け、すぐさま月曜のイタリア戦という重要なUEFAネーションズリーグに意識を向けた。敗戦にもかかわらず、イタリア人指揮官は選手たちに前向きなメッセージを送り、自身の母国代表に勝てると全面的な信頼を示した。
モンテッラ監督は、フランス代表を相手に見せたチームのフィジカルの強度と精神的な粘り強さを称賛した。
そして、抱えている悔しさを力に変え、ブルサで勝ち点3をつかみ取ることへ直結させるようチームに求めた。
- Anadolu Agency
フランス戦敗戦後、監督がロッカールームで熱のこもったメッセージを送る
試合後のロッカールームでの خطابで、モンテッラ監督はチームの闘志を称賛するとともに、フランスに決勝点を与えてしまった一瞬の集中力の低下を分析した。指揮官は、トルコがあらゆる代表チームと渡り合えるだけの実力を持っていることを証明したと強調した。
モンテッラ監督は、ロベルト・マンチーニ監督率いるチームを相手にしても、戦術的規律と情熱を保てば成功は保証されると強調した。
「みんな本当によくプレーし、闘う姿勢を見せてくれた」と、モンテッラ監督は選手たちに語った。「一瞬の集中力の低下によって失点したが、この試合には勝てたはずだ。今はすぐに気持ちを切り替え、イタリア戦に集中する。今回こそ、同じ規律と情熱を持ってプレーし続ければ、勝てる」
モンテッラ、ブルサへ向けて戦術刷新と4バックを準備へ
激しいフィジカルが求められた初戦による疲労に対処するため、モンテッラ監督は月曜日にアタテュルク・スポル・コンプレクシで行われる試合に向けて、戦術を全面的に組み替える構えだ。フランス戦では5バックを採用した指揮官だが、イタリア戦では攻撃に出るため、流動的な4バックへ戻す見通しとなっている。
レアル・マドリーの新鋭アルダ・ギュレルは、中盤のビルドアップの軸となる本来のトップ下の役割に入る見込みだ。
カン・ウズン、オウズ・アイドゥン、ユヌス・アクギュン、ケレム・アクトゥルコールらアタッカー陣がウイングのポジションを争い、最前線はバリシュ・アルペル、またはデニズ・ギュルが務める見通しだ。
- PS Images
トルコ代表、ブルサでの一戦でネーションズリーグ初勝ち点を狙う
トルコはコジャエリで試合後の回復メニューを終え、月曜夜に行われるイタリアとの注目の一戦に向けてブルサへ移動する。モンテッラ監督率いるチームは、ホームの後押しを生かして今大会初勝利を狙う。
イタリアは、マンチーニ監督の下で自チームのメンバー調整を行った後、ブルサへ向かう。
モンテッラ監督は、イタリア代表を相手に存在感を示す勝利へチームを導くことを目指している。
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