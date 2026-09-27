トルコ代表のビンチェンツォ・モンテッラ監督は、コジャエリ・スタジアムで行われたフランス戦に0-1で惜敗したA組の一戦を受け、すぐさま月曜のイタリア戦という重要なUEFAネーションズリーグに意識を向けた。敗戦にもかかわらず、イタリア人指揮官は選手たちに前向きなメッセージを送り、自身の母国代表に勝てると全面的な信頼を示した。

モンテッラ監督は、フランス代表を相手に見せたチームのフィジカルの強度と精神的な粘り強さを称賛した。

そして、抱えている悔しさを力に変え、ブルサで勝ち点3をつかみ取ることへ直結させるようチームに求めた。