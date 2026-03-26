イタリア対北アイルランド、CMの選手評価：トナリはスーパースター、7.5。キーンは決定力抜群、エスポジトの30分間のプレーはレテギを上回る

イタリア対北アイルランド戦は、来夏にカナダ、アメリカ、メキシコで開催される2026年ワールドカップ本大会への出場権をかけたプレーオフ準決勝の一戦であった。
試合はアズーリ（イタリア代表）が2-0で勝利（トナリとキーンが得点）し、決勝戦への切符を手にした。
以下、当サイトの試合評価における全選手の採点です。
イタリア対北アイルランド戦は、来夏にカナダ、アメリカ、メキシコで開催される2026年ワールドカップ本大会への出場権をかけたプレーオフ準決勝の一戦であった。
試合はアズーリ（イタリア代表）が2-0で勝利（トナリとキーンが得点）し、決勝戦への切符を手にした。
以下、当サイトの試合評価における全選手の採点です。
ドンナルンマ 6：前半を通して、ニューバランス・アリーナでただの見物人に過ぎなかった。後半は極めて危険なプレーを繰り返し、ドンリーにボールをほぼ献上する場面もあった。
マンチーニ 6：情熱、闘志、そしてアグレッシブさが求められるなら、このローマのセンターバックこそがまさに理想像だ。堅実で注意深いプレーを見せ、まさにチームが必要としていた存在だった。
バストーニ 5.5：まず朗報なのは、ブーイングが過去のものになったようだということ。これはこの代表チームにとってすでに重要な兆候だ。守備陣の要として起用され、コーナーキックから2度の好機を演出したが、守備では彼らしくないミスを2度犯し、危険な場面を招いた。ドンリーに抜かれ、避けられたはずのイエローカードを貰ってしまった。 （64分よりガッティ 6：イエローカードを受けた選手の代役として投入され、守備陣に安定感をもたらした。任務完了。）
カラフィオリ 6.5：左サイドバックとして、自身の特徴を活かした国際舞台での実力を示す必要があった。前半45分間は少々消極的だったが、後半に入るとカリスマ性を発揮し、左サイドからのオーバーラップでチャンスを作り、守備陣として北アイルランドの攻撃をしっかりと防いだ。
ポリターノ 6.5：今日は右サイドのワイドとしてプレーしたが、この役割は彼の特性に合っていないようだ。イタリア代表の攻撃にもっと活気を与えるべきだったが、前半は終始苦戦した。 ハーフタイムにガットゥーゾが何を言ったにせよ、それが彼を奮い立たせた。後半開始から猛烈な勢いでプレーし、攻撃の幅を広げ、イタリアの先制点につながる絶妙なクロスを上げた。（83分よりパレストラと交代）。
バレラ 6：いくつかの良いプレーはあったが、それ以上ではなかった。後半に入ると存在感を増し、中盤によりフィジカルな強さをもたらした。
ロカテッリ 6.5：お馴染みのプレイメーカーとしてのポジションで好調なスタートを切り、積極的に前線への展開や縦へのパスを狙った。前半終了間際には、素晴らしいロングパスでレテギをゴール前に送り込んだ。守備面でも良い働きを見せた。
トナリ 7.5：開始数分でヘディングシュートを放ち、ポストをかすめるなど先制のチャンスを演出。中盤の全エリアを縦横無尽に動き回り、オーバーラップや攻撃参加の選択肢を広げていた。 ペナルティエリアの端で素早くポジションを取り、後半開始からわずか10分でイタリアを1-0とリードに導く地対空ミサイルのようなシュートを放った。さらに、キーンへのアシストとなる見事なロングパスも生み出した。（83分よりピシッリと交代）。
ディマルコ 6：最初の危険なシュートは彼によるものだった。担当サイドへのパスは少し力不足だったが、その左足から興味深い解決策が生まれる可能性を示した。チーム全体と同様に、後半にはレベルを上げた。
レテギ 5.5：アディショナルタイムに北アイルランドの守備陣をかわす素晴らしい縦への動きを見せたが、そのシュートはチャールズの腕の中に収まった。何度も体を張ったプレーや背を向けた状態でのプレーを見せたが、ゴールキーパーと1対1になった場面で信じられないほど決定機を逃してしまった。 （64分よりエスポジト 6：投入されるとすぐにボールを奪い返し、キーンへの絶好のアシストを供給。悪くないデビューだ。決勝でスタメンの座を勝ち取れるだろうか…）。
キーン 7：レテギとの連携を図り、二人で息を合わせながら、イタリア代表の攻撃陣にさらなる活力を与える解決策を模索した。この試合で存在感を示す絶好のチャンスを2度も掴んだが、チャールズにゴールを阻まれた。 彼が単に狙いを定めて、見事なゴールを予感させるプレーをしていたとは知らなかった。トナリのパスを軽やかにトラップし、相手をドリブルでかわして、ポストを叩くようなシュートで2-0とした。（88分よりラスパドーリ 評価なし）。
ガットゥーゾ監督 6.5：心、情熱、チームワーク。これこそが、このイタリア代表と、監督がチームに吹き込んだ精神のキーワードだ。彼はまさに国民全体が期待していた結果を手に入れた。これからは、12年ぶりのワールドカップ復帰を懸けた決勝戦に向けて、同じ集中力で準備を進めることができる。
P. チャールズ 6：イタリアが前線に攻め上がってくるたびにしっかりと対応したが、トナリのシュートにはどうすることもできなかった。少なくとも2回はアズーリ、特にキーンの得点を防いだ。
マッコンヴィル 5：イタリアの2点目ではキーンを完全にマークしきれず、あまりにも簡単に抜き去られてしまった。
マクネア 6：自陣の守備陣を献身的に統率し、できる限りアズーリの攻撃を食い止めた。
ヒューム 6：エスポジートのヘディングシュートで、ほぼ決まりかけたゴールをセーブした。
デブリン 5.5：あまりにも堅実すぎる試合運びだった。チームに活気を与える場面が少なすぎた。（69分よりスミス6：いくつかのチャンスを作ろうとしたが、彼の投入時には試合の行方はほぼ決まっていたようだ。）
S. チャールズ 6.5：積極的で、プレーの質と中盤で見せた躍動感において、間違いなくチーム内最高の選手だった。チームに何かを与えようとした唯一の選手だったため、評価を0.5点加えた。
ガルブレイス 6：アズーリの中盤を中央から切り裂こうとし、前半には好機を1度逃した。
デヴェニー 5.5：期待されたような創造性を発揮できなかったが、今夜の任務は極めて困難なものだった。
スペンサー 6：レテギへのランニングでのタックルはまさに決定的なもので、紛れもなくゴールを防いだ。走り込みも多く、今夜できる限りの実力を発揮した。（79分よりリードが交代出場）。
プライス 5：ストライカーではない選手がセンターフォワードを務めるのは、このWBA所属の22歳にとって珍しいことではないが、今日の試合は間違いなく「五つ星の難関」に分類されるものだった。中央へクリアしたボールをトナリにワンタッチで奪われた点は不運だった。
ドンリー 5.5：北アイルランド出身のこの10番は、両陣営をつなぐ「もう一人の選手」となるはずだったが、アズーリの守備網に閉じ込められたままだった。（79分よりマゲニス 評価なし）。
オニール監督：戦術を鏡のように忠実に再現し、前日の記者会見で予告した試合プランを実行しようとした。彼のチームは粘り強い。