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1958 Irlanda del Nord Getty Images
Paolo Camedda

翻訳者：

イタリア対北アイルランド、そしてベルファストでの惨敗：ワールドカップ予選におけるイタリア代表の史上初の敗退

イタリアは、苦い思い出を呼び起こす相手である北アイルランドとのワールドカッププレーオフに向けて準備を進めている

北アイルランドはフィジカルに強く、決して諦めないチームだ。我々の手の届く相手だから、全力で挑まなければならない。まずは準決勝に集中し、その後、ボスニア・ヘルツェゴビナやウェールズとの対戦について語れることを願っている。プレーオフを突破しなければならないことは分かっていたし、自信を持って前を向いている」――ジェンナーロ・ガットゥオ、イタリア代表監督（2026年ワールドカップ欧州プレーオフ抽選会後）


北アイルランド対イタリアから、イタリア対北アイルランドへ。68年を経て、アズーリ（イタリア代表）とワールドカップ本大会の間に立ちはだかるのは依然としてグリーン＆ホワイト・アーミー」――英国代表が古くからそう呼ばれてきたチームだ。 実際、本大会出場を果たすためには、ルートAのもう一方の準決勝であるボスニア・ヘルツェゴビナ対ウェールズの勝者も破らなければならないが、まずはイタリアが「グリーン＆ホワイト・アーミー」を打ち負かすことが求められる。 

当時と同様、今回もイタリアが優勝候補と目されており、勝利を目指すことになるが、前回の悲劇的な敗戦とは2つの大きな違いがある。1958年の試合はベルファストで行われたが、今回はベルガモのニューバランス・アリーナでのホームゲームとなり、環境面でも有利な状況にある。これはガットゥーゾ監督率いるチームにとって、決して小さくないアドバンテージだ。

さらに、「ベルファストの惨敗」として歴史に刻まれたあの試合は予選リーグの最終戦であったのに対し、3月26日にイタリアが挑むのはプレーオフの一戦、つまり一発勝負の決勝トーナメントとなる。 

確かに、今春、イタリアは自国の歴史において決して侮れない相手と対戦することになる。この相手とは、2022年カタールW杯予選での苦い戦いの過程でも対戦している。 そして68年前の痛恨の敗北は、当時2度のワールドカップ優勝を誇っていたアズーリを、ワールドカップ本大会の舞台で初めて敗退へと追い込んだ（1930年のウルグアイ大会では、南米への長旅に伴う困難や危険を理由に自ら出場を辞退していた）。 確かに極めて不利な環境下での出来事ではあったが、この敗北は今日においても、この重要な一戦を軽視してはならないという戒めとして響き続けている。


  • フォニ時代と地元出身選手の多用

    1954年のワールドカップでは、スイスとのプレーオフに敗れてグループリーグ敗退という残念な結果に終わった後、イタリアサッカー連盟は、技術面と成績の両面でイタリア代表を再建することを目指し、アルフレード・フォニ率いる技術委員会に代表チームの指揮を委ねた。 フォニは、1952/53シーズンと1953/54シーズンにインテルで2度のセリエA優勝を果たしたばかりであり、その基盤となったのはいわゆるテナッチョ すなわち、3人のセンターバックの後方にリベロを配置し、右サイドには「戦術的ウイング」と呼ばれるターンバックを配置する戦術システムを基盤としていた。彼はアズーリにおいて、当時の最強チームであるインテル、ユヴェントス、フィオレンティーナのトップディフェンダーたちに託された伝統的な守備の堅固さと、より創造的な攻撃との融合を模索した

    1950年代後半のイタリアサッカー界におけるトップクラスのセンターフォワード不足により、監督は当時セリエAで多く見られた「オリウンディ外国生まれのイタリア人）」に目を向けることになった。これは必要に迫られた選択ではあったが、リスクがないわけではなかった。実際、こうした選手の多くは技術的には優れていたもののすでに年齢を重ねており、過去のオリウンディに比べれば身体的な信頼性は低かったからだ。

    こうして、スキアフィーノ、ギッジャ、ペサオラといった経験豊富な選手たちがアズーリ（イタリア代表）に加わり、彼らには、フィルマーニ、モンツーオリ（チームの真のスター）、そして土壇場で招集されたローマのFWディノ・ダ・コスタといった、若く才能ある選手たちが加わった。


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  • 1958年スウェーデンW杯イタリア代表予選

    スウェーデンワールドカップ欧州予選のグループ8ポルトガル北アイルランドと共に組み込まれたアルフレード・フォニ監督率いるイタリア代表は、決して好調とは言えない状況にもかかわらず、優勝候補として期待を集めていた。 これは、アズーリが1934年と1938年に獲得した2つのワールドカップ優勝という栄光の余韻をまだ享受しているからである。攻撃面の課題を補うため、フォニ監督は中盤から前線にかけて、イタリア系外国人選手を起用してチームを強化した。

    初戦は1957年4月25日、オリンピコで行われた北アイルランド戦であり、チェルヴァートのフリーキックによる1-0の辛勝で幕を閉じた。複雑な展開となったこの試合は、GKロヴァティの決定的なセーブもあって決着がついたが、特に守備面において有望な兆しを見せた。

    しかし、イタリア代表の確固たる自信は急速に崩れ去った。数週間後、ザグレブで行われたインターナショナルカップの試合で、イタリアはユーゴスラビアに6-1という大敗を喫し、これはフォニ監督とその采配に対する最初の警鐘となった

    この崩壊は5月26日リスボンでのポルトガルとの直接対決で裏付けられた。負傷者や不安を抱え、監督はチームを刷新し、イタリア系外国人のギッジャやペサオラを含む5人の新人を起用したが、この采配は失敗に終わった。 試合はポルトガルの3-0という完勝に終わり、当時まだ交代制度が存在しなかったため、ギッジャとキアペッラの負傷により、イタリアは9人で試合を終えることを余儀なくされた。

    「試合開始数分でポルトガルに右サイドを封じられた」と、1990年にキアッペッラは回想している。「そして前半終了間際に私も怪我をしてしまった。交代要員はいなかったから、実質9人でプレーすることになり、3-0で彼らの勝利に終わった」。

    勝利で2ポイントが与えられる当時、グループの順位はポルトガルと北アイルランドが勝ち点3で首位、イタリアが勝ち点2で追う形だった。しかし、まだ2試合——ポルトガルとのホームでの再戦と、北アイルランドとのアウェイでの再戦——が残っており、勝ち点4が懸かっていた。 決定的な一戦を控え、緊張と懸念は最高潮に達している。ポルトガルに3-0完勝を収め勢いに乗る北アイルランドとのアウェイ戦はスウェーデンへの道程におけるイタリア代表の分水嶺となる。


  • 親善試合での激闘からベルファストでの敗北まで

    しかし、12月4日にウィンザー・パークで行われる予定だったベルファストでの決戦には、予期せぬ波乱が起きた。指名されていたハンガリー人の主審、イシュトヴァーン・ゾルトがロンドンで濃霧に阻まれ、スタジアムに到着できなかったのだ。試合を延期しないため、両チームは地元の審判を起用して試合に臨んだ。 こうして試合は形式上、親善試合へと変更された。しかし実際には、その試合は親善試合とは程遠いものであり、激しいタックル北アイルランドの観客の一部による敵意から、「ベルファストの戦い」として歴史に刻まれることとなった。

    フォニ監督は今回、先発メンバーを的確に選び、コッラディ、そして何よりも「モビリア」の異名を持つユヴェントスのストッパー、リノ・フェラーリオを起用して守備を強化したフェラーリオは、この試合で見せた驚異的な身体能力と、ピッチへの乱入者に対峙したことで、「ベルファストの獅子」として歴史に名を残している。 

    イタリアはギッジャのゴールで先制したが、クッシュがすぐに同点に追いついた。後半、モンツーオリがスキアフィーノのアシストから2-1とリードを広げたが、再びクッシュが2-2の同点に追いついた。アズーリは終盤、ビーンの劇的なポスト直撃で勝利を目前にしながらも逃し、ニコロ・カロージオの実況は、制御不能に近いほど過酷な試合の様子を伝えた。 

    「我々の選手たちが殴られている」と、イタリアサッカー界の名実況家が生放送で語った。

    フェッラーリオとキアッペラだけが、北アイルランドの相手に対し、同等の反撃を見せた。

    「雰囲気は白熱していた」とキアペッラは回想する。「私自身も退場処分を受けたがその間、アイルランド人たちはゴールキーパーのブガッティを狙っていた。ビーンがポストを叩いた。勝てたかもしれない。しかし、この試合は予選にはカウントされず、無意味な引き分けに終わった」。

    公式戦としての価値はなかったものの、2-2最終スコアは、イタリア代表が活気に満ち、競争力のあるチームであることを示していた。もしこれが公式戦であれば、この引き分けでイタリアは予選通過を決めていたはずだ。というのも、その数日後、サン・シーロで行われたポルトガル戦（霧の中、グラットンの2得点とピヴァテッリのゴールで3-0の圧勝）で、アズーリは圧倒的な強さを見せつけたからだ。 

    グループ8の順位は現在、イタリアが勝ち点4で首位、北アイルランドとポルトガル（すでに敗退）が勝ち点3で追う形となっている。3試合中2勝すれば予選突破という有利な立場にあるにもかかわらず、フォニ監督はグラットン、チェルヴァート、キアペッラという主力選手の欠場に加え、露骨に敵対的な雰囲気という重荷を背負わなければならなかったさらに、ベルファストでの初戦で起きた乱闘や敵対的な雰囲気は、1958年1月15日の決勝戦において重くのしかかることになる

    守備的すぎると批判された監督は、大胆かつリスクの高い采配を振るう。ヴィンチェンデビュー戦のインヴェルニッツィといったインテル所属選手2名を起用し、北アイルランドの厳しい冬の気候を顧みず、イタリア系ブラジル人のディノ・ダ・コスタを先発で起用した。アズーリの攻撃陣は才能に溢れていたが、過酷な気候と環境にはあまり適していなかった。 寒さ、雨、沼地と化したピッチ、そしてホームチームに極めて有利なズソルト主審の判定が相まって、イタリア代表にとっては極めて不利な状況が完成した。

    アズーリは出だしでつまずき、前半30分までにマクイルロイとクッシュ2点を許した。後半、ダ・コスタが相手GKのミスを突いて1点を返したが、1950年の「マラカナゾ」の英雄であり、相手から特に標的にされていたギッジャが反則行為で退場処分となり、逆転への道は完全に閉ざされた。 数的不利に陥ったアズーリは同点ゴールを奪うことができず、2-1で敗北した

    運命だった」とキアペッラは語った。「私とチェルヴァートは負傷しており、私はアバノに残って治療を受けなければならなかった。 監督はフィオレンティーナの主力メンバーを起用できず、北アイルランドのフィジカルに対抗するためインテルから2人を招集した。同時に、ギッジャ、ピヴァテッリ、ダ・コスタの3トップと、モントゥオリ、スキアフィーノの2人のセカンドトップを起用した。彼らは優秀な選手だったが、あの環境には適しておらず、あまりにも脆すぎたのだ」。

    こうして「ベルファストの惨敗」が現実のものとなった2度のワールドカップ優勝を誇るイタリアは、ワールドカップ本大会で初めて敗退し、新星ペレ率いるブラジルが初のワールドカップ優勝を果たす姿をテレビで眺めることとなり、サッカー史上で最も苦い一ページを刻むこととなった。 一方、祝賀ムードに包まれたのは北アイルランドだった。同国は、他のすべての英国代表チームと共に、例外的にスウェーデン大会への出場権を獲得した。

    試合結果

    ベルファスト（ウィンザー・パーク）、1958年1月15日 14時15分

    北アイルランド 2-1 イタリア

    得点者：13分 マキルロイ（北アイルランド）、28分 クッシュ（北アイルランド）、56分 ダ・コスタ（イタリア）。

    北アイルランド：アップリチャード、カニンガム、マクマイケル、ダニー・バンチフラワー、ジャッキー・バンチフラワー、ピーコック、ビンガム、マキルロイ、シンプソン、クッシュ、マクパーランド。監督：P.D. ドハティ。

    イタリア：ブガッティ（ナポリ）、ヴィンチェンツィ（インテル）、コラディ（ユヴェントス）、インヴェルニッツィ（インテル）、フェラーリオ（ユヴェントス）、セガート（フィオレンティーナ）、ギッジャ（ローマ）、スキアフィーノ（ミラン）、ピヴァテッリ（ボローニャ）、モントゥオリ（フィオレンティーナ）、ダ・コスタ（ローマ）。 連盟技術委員会、監督：A. フォニ。

    主審：ゾルト（ハンガリー）。

    観客数：約4万3千人

    備考：68分にギッジャが退場処分


  • 論争と結果

    「ベルファストでの敗戦」を受け、スポーツ紙をはじめとする各紙で激しい論争が巻き起こった。ベルファストでの結果に対し、衝撃と不信感が広がった。「アズーリワールドカップ敗退」と『ガゼッタ・デロ・スポルト』は1面トップで報じた。 一方、『イル・コリエーレ・デラ・セラ』紙の内部見出しには、「アズーリはベルファストでの北アイルランド戦に当然の敗北を喫した」と記されている。 「ベルファストでイタリアサッカーは落第点」と『ラ・スタンパ』紙は報じ、この敗北の分析をヴィットリオ・ポッツォに託した。ベルファストでロッコ率いるパドヴァのブロック戦術を採用するよう提案したが、フォニ監督に却下されたジャンニ・ブレラは、代わりに『ゲリン・スポルティーヴォ』紙に次のように記した。

    「フォニは、パドヴァのカテナッチョを採用すべきだと理解していなかったというより、敢えてそうしなかったのだ。こうして技術委員会は、1月のベルファストでの試合において、前線の4、5人を南米人（しかもベテランではない）で構成するという奇策を打ち出し、さらに守備のフィレンツェの闘士であるキアペッラとチェルヴァートを、インテル所属のヴィンチェンツィとインヴェルニッツィに代えるという措置をとった」。

    この著名なジャーナリストは、自身の著書『イタリアサッカー批判史』の中で次のように付け加えている： 

    「この屈辱は我々全員にとって痛烈なものだ。関係各者は互いに非難し合っている。無関心派は、不必要に起用されたオリウンディの数が過剰だったとしてフォニを非難し、守備派はパドヴァの守備陣が起用されなかったことを嘆いている。もし起用されていれば、少なくとも不可欠な引き分けは確保できたはずだからだ。 「オリウンディの起用は確かに過剰だったが、それは我々のサッカーが、その水準に達する人材をいかに欠いていたかを如実に物語っていた。信じがたいことだが、インテルで『カテナッチョ』を駆使して2度のスクデットを獲得したフォニこそが、代表では最も貧相なWM戦術に固執し、結局はベンチに留まることになったのだ」。

    この惨敗の最初の余波として、オットリーノ・バラッシ直ちにサッカー連盟会長の職を解任され、連盟は管理下に置かれた。しかし、この幹部が数ヶ月後に新設された全国アマチュアリーグのトップとして復帰することになる一方で、最終的に代償を払うのは、おそらく最も責任の薄い選手たちであった

    実際、スウェーデンW杯’58予選の代表チームは短期間で解体された。 ヴィンチェンツィとインヴェルニッツィは、あの不運なベルファストでの試合を最後にアズーリでのキャリアを終えた。彼らと共に、ピヴァテッリや、不当にも「不真面目」と非難されたイタリア系外国人選手のスキアフィーノとダ・コスタも去っていった。一方、ギッジャは1959年のスペインとの親善試合で最後の出場を果たした

    では、フォニ監督はどうだったのか？彼は代表チームのベンチであと1試合指揮を執る機会を与えられたが、国際カップでのオーストリア戦での3-2の敗北が連盟首脳部による彼の解任を招き、ワールドカップ予選に臨んだ代表メンバーであったオッタヴィオ・ブガッティエディ・フィルマーニらも代表から去ることとなった。 チーム内で最も前向きな姿勢を見せていたフェッラーリオ自身も、その後のフランスとの親善試合を最後に、アズーリのユニフォームに別れを告げることとなった。 


ワールドカップ 欧州予選
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