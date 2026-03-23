イタリア対北アイルランド、そしてベルファストでの惨敗：ワールドカップ予選におけるイタリア代表の史上初の敗退

しかし、12月4日にウィンザー・パークで行われる予定だったベルファストでの決戦には、予期せぬ波乱が起きた。指名されていたハンガリー人の主審、イシュトヴァーン・ゾルトがロンドンで濃霧に阻まれ、スタジアムに到着できなかったのだ。試合を延期しないため、両チームは地元の審判を起用して試合に臨んだ。 こうして試合は形式上、親善試合へと変更された。しかし実際には、その試合は親善試合とは程遠いものであり、激しいタックルと北アイルランドの観客の一部による敵意から、「ベルファストの戦い」として歴史に刻まれることとなった。

フォニ監督は今回、先発メンバーを的確に選び、コッラディ、そして何よりも「モビリア」の異名を持つユヴェントスのストッパー、リノ・フェラーリオを起用して守備を強化した。フェラーリオは、この試合で見せた驚異的な身体能力と、ピッチへの乱入者に対峙したことで、「ベルファストの獅子」として歴史に名を残している。

イタリアはギッジャのゴールで先制したが、クッシュがすぐに同点に追いついた。後半、モンツーオリがスキアフィーノのアシストから2-1とリードを広げたが、再びクッシュが2-2の同点に追いついた。アズーリは終盤、ビーンの劇的なポスト直撃で勝利を目前にしながらも逃し、ニコロ・カロージオの実況は、制御不能に近いほど過酷な試合の様子を伝えた。

「我々の選手たちが殴られている」と、イタリアサッカー界の名実況家が生放送で語った。

フェッラーリオとキアッペラだけが、北アイルランドの相手に対し、同等の反撃を見せた。

「雰囲気は白熱していた」とキアペッラは回想する。「私自身も退場処分を受けたが、その間、アイルランド人たちはゴールキーパーのブガッティを狙っていた。ビーンがポストを叩いた。勝てたかもしれない。しかし、この試合は予選にはカウントされず、無意味な引き分けに終わった」。

公式戦としての価値はなかったものの、2-2の最終スコアは、イタリア代表が活気に満ち、競争力のあるチームであることを示していた。もしこれが公式戦であれば、この引き分けでイタリアは予選通過を決めていたはずだ。というのも、その数日後、サン・シーロで行われたポルトガル戦（霧の中、グラットンの2得点とピヴァテッリのゴールで3-0の圧勝）で、アズーリは圧倒的な強さを見せつけたからだ。

グループ8の順位は現在、イタリアが勝ち点4で首位、北アイルランドとポルトガル（すでに敗退）が勝ち点3で追う形となっている。3試合中2勝すれば予選突破という有利な立場にあるにもかかわらず、フォニ監督はグラットン、チェルヴァート、キアペッラという主力選手の欠場に加え、露骨に敵対的な雰囲気という重荷を背負わなければならなかった。 さらに、ベルファストでの初戦で起きた乱闘や敵対的な雰囲気は、1958年1月15日の決勝戦において、重くのしかかることになる。

守備的すぎると批判された監督は、大胆かつリスクの高い采配を振るう。ヴィンチェンツィやデビュー戦のインヴェルニッツィといったインテル所属選手2名を起用し、北アイルランドの厳しい冬の気候を顧みず、イタリア系ブラジル人のディノ・ダ・コスタを先発で起用した。アズーリの攻撃陣は才能に溢れていたが、過酷な気候と環境にはあまり適していなかった。 寒さ、雨、沼地と化したピッチ、そしてホームチームに極めて有利なズソルト主審の判定が相まって、イタリア代表にとっては極めて不利な状況が完成した。

アズーリは出だしでつまずき、前半30分までにマクイルロイとクッシュに2点を許した。後半、ダ・コスタが相手GKのミスを突いて1点を返したが、1950年の「マラカナゾ」の英雄であり、相手から特に標的にされていたギッジャが反則行為で退場処分となり、逆転への道は完全に閉ざされた。 数的不利に陥ったアズーリは同点ゴールを奪うことができず、2-1で敗北した。

「運命だった」とキアペッラは語った。「私とチェルヴァートは負傷しており、私はアバノに残って治療を受けなければならなかった。 監督はフィオレンティーナの主力メンバーを起用できず、北アイルランドのフィジカルに対抗するためインテルから2人を招集した。同時に、ギッジャ、ピヴァテッリ、ダ・コスタの3トップと、モントゥオリ、スキアフィーノの2人のセカンドトップを起用した。彼らは優秀な選手だったが、あの環境には適しておらず、あまりにも脆すぎたのだ」。

こうして「ベルファストの惨敗」が現実のものとなった。2度のワールドカップ優勝を誇るイタリアは、ワールドカップ本大会で初めて敗退し、新星ペレ率いるブラジルが初のワールドカップ優勝を果たす姿をテレビで眺めることとなり、サッカー史上で最も苦い一ページを刻むこととなった。 一方、祝賀ムードに包まれたのは北アイルランドだった。同国は、他のすべての英国代表チームと共に、例外的にスウェーデン大会への出場権を獲得した。

試合結果

ベルファスト（ウィンザー・パーク）、1958年1月15日 14時15分

北アイルランド 2-1 イタリア

得点者：13分 マキルロイ（北アイルランド）、28分 クッシュ（北アイルランド）、56分 ダ・コスタ（イタリア）。

北アイルランド：アップリチャード、カニンガム、マクマイケル、ダニー・バンチフラワー、ジャッキー・バンチフラワー、ピーコック、ビンガム、マキルロイ、シンプソン、クッシュ、マクパーランド。監督：P.D. ドハティ。

イタリア：ブガッティ（ナポリ）、ヴィンチェンツィ（インテル）、コラディ（ユヴェントス）、インヴェルニッツィ（インテル）、フェラーリオ（ユヴェントス）、セガート（フィオレンティーナ）、ギッジャ（ローマ）、スキアフィーノ（ミラン）、ピヴァテッリ（ボローニャ）、モントゥオリ（フィオレンティーナ）、ダ・コスタ（ローマ）。 連盟技術委員会、監督：A. フォニ。

主審：ゾルト（ハンガリー）。

観客数：約4万3千人

備考：68分にギッジャが退場処分



