イタリア対北アイルランド戦、試合開始前にベッペ・サヴォルディ氏を追悼して1分間の黙祷が捧げられた

イタリアサッカー連盟（FIGC）からの声明は以下の通りです：





「FIGCおよびガブリエレ・グラヴィーナ会長は、1970年代を代表する得点王の一人であり、本日79歳で逝去したジュゼッペ・“ベッペ”・サヴォルディ氏の遺族に対し、哀悼の意を表します。彼の追悼として、今夜ベルガモ・スタディオで行われるワールドカップ・プレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦の開始前に、黙祷が捧げられます。





1975年夏、当時プロサッカー史上最高額となる移籍金でボローニャからナポリへ移籍したことを受け、「ミスター・ドゥエ・ミルディ（20億の男）」と称されたサヴォルディは、アタランタ、ボローニャ、ナポリのユニフォームをまとい、セリエA通算405試合で168ゴールを記録しました。 1972/73シーズンには、パオロ・プリチおよびジャンニ・リヴェラと並んで17得点を挙げ、得点王に輝いた。代表での成績は4試合出場1得点で、その1点は1975年12月30日にフィレンツェで行われたギリシャとの親善試合（イタリアが3-2で勝利）でPKを決めたものである。