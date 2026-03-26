イタリア対北アイルランド戦を1vs1でライブ配信！YouTubeのウォッチパーティーをチェックしよう！

GOAL ItaliaとCalciomercato.comが共同で立ち上げたブランド「1vs1」の仲間たちと、ぜひ一緒に体験したい見逃せないイベントです！

ジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるイタリア代表は、来夏にアメリカ、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップ出場をかけたプレーオフ準決勝で、歴史的な一戦に臨みます。ベルガモのニューバランス・アリーナで対戦するのは、マイケル・オニール監督率いる北アイルランド代表です。 勝者は来週火曜日、カーディフまたはゼニツァで行われるウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と決勝で対戦し、アズーリが2014年以来達成できていない目標への切符を懸けて戦うことになる。

ゲームやショート動画、Q&Aに加え、何よりもライブ中継の「ウォッチパーティー」で、マルコ・ウス・トロンベッタ、アレッサンドロ・ディ・ジョイア、アントニオ・トリシ、フェデリコ・アルブリジオ、シモーネ・ジェルヴァジオと共に、皆でイタリアを応援する歴史的な夜を、私たちのコンテンツクリエイターたちと過ごしましょう。19時45分より1vs1のYouTubeチャンネルで配信開始。リンクは下記をご覧ください 。

お見逃しなく！