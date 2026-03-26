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Grafica 1vs1 Italia-Irlanda del Nord

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イタリア対北アイルランドの1対1対決、YouTubeでウォッチパーティーを視聴しよう！

イタリア 対 北アイルランド
イタリア
北アイルランド
ワールドカップ 欧州予選

クリエイターたちのライブ配信をお見逃しなく。ガットゥーゾ率いるイタリア代表のワールドカップの試合を、彼らと一緒に楽しみましょう。

GOAL ItaliaとCalciomercato.comが共同で立ち上げたブランド1vs1」の仲間たちと、ぜひ一緒に体験したい見逃せないイベントです

ジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるイタリア代表は、来夏にアメリカ、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップ出場をかけたプレーオフ準決勝で、歴史的な一戦に臨みます。ベルガモのニューバランス・アリーナで対戦するのは、マイケル・オニール監督率いる北アイルランド代表です。 勝者は来週火曜日、カーディフまたはゼニツァで行われるウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と決勝で対戦し、2014年以来達成できていない目標への切符を懸けて戦います

ゲームやショート動画、Q&Aに加え、何よりもライブ中継の「ウォッチパーティー」を通じて、マルコ・ウス・トロンベッタ、アレッサンドロ・ディ・ジョイア、アントニオ・トリシ、フェデリコ・アルブリジオ、シモーネ・ジェルヴァージオと共に、皆でイタリアを応援する歴史的な夜を私たちのコンテンツクリエイターたちと過ごしましょう19時45分より1vs1YouTubeチャンネルで配信されますリンクは以下をご覧ください。

お見逃しなく！

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