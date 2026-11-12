ベルリンのオリンピアシュタディオンは1世紀にわたる歴史を見届けてきた。だが、2006年7月9日の夜ほど、生々しく、オペラさながらの激しさで人々の心に刻まれた夜は少ない。それは単なるサッカーの試合ではなく、3幕からなる壮大な悲劇だった。国内のスキャンダルの中で鍛えられたイタリアと、変幻自在のジネディーヌ・ジダンが率いるフランスが対峙した。ジダンは、最後の交響曲を指揮する巨匠のようだった。期待が空気に満ち、雷雨の前のような重く蒸し暑い雰囲気が漂っていた。
イタリア対フランス：名勝負、ベルリンの激動の夜とジネディーヌ・ジダンの失墜
- AFP
序盤からの目まぐるしい攻防
試合開始7分、フランスに物議を醸すPKが与えられ、ドラマが幕を開けた。冷静沈着なジネディーヌ・ジダンが、ジャンルイジ・ブッフォンと対峙。浮かせたシュートはクロスバーの下側をかすめ、ゴールラインの向こう側に落ちた。過酷な夜の幕開けを飾る繊細な一撃だった。しかし、イタリアは屈しなかった。19分、PKを献上したマルコ・マテラッツィがアンドレア・ピルロのCKに誰よりも高く跳び上がり、力強いヘディングで同点弾を決めた。ここから激しい消耗戦が始まった。
- DDP
世界が止まった瞬間
試合が延長戦に入ると、選手たちの消耗が目に見えて表れた。ブッフォンはジダンのヘディングを見事なセーブでクロスバーの上にはじき出したが、決定的な場面が訪れたのは110分だった。短い言葉の応酬の後、ジダンは振り向き、マテラッツィの胸に強烈な頭突きを見舞った。主審のオラシオ・エリソンドはその場面を見ていなかったが、第4審判から報告を受けた。レッドカードを受けたジダンがワールドカップのトロフィーの横を通り過ぎる姿は、サッカー史上最も忘れがたい光景の一つとして残っている。
- AFP
グロッソと最終的な評価
120分を終えてもスコアは1-1のまま。勝負の行方は、極限の重圧がかかるPK戦に委ねられた。息が詰まるような緊張の中、イタリアがPKをすべて成功させる一方、ダヴィド・トレゼゲのシュートはクロスバーを直撃した。決着をつける5人目のキッカーを務めたのは、準決勝で思いがけずヒーローとなったファビオ・グロッソだった。グロッソが確実に決めると、歓喜が爆発。イタリアは4度目の世界一に輝き、サッカーがその最も暗い面と最もまばゆい面を見せた一夜が幕を閉じた。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。