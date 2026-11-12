試合が延長戦に入ると、選手たちの消耗が目に見えて表れた。ブッフォンはジダンのヘディングを見事なセーブでクロスバーの上にはじき出したが、決定的な場面が訪れたのは110分だった。短い言葉の応酬の後、ジダンは振り向き、マテラッツィの胸に強烈な頭突きを見舞った。主審のオラシオ・エリソンドはその場面を見ていなかったが、第4審判から報告を受けた。レッドカードを受けたジダンがワールドカップのトロフィーの横を通り過ぎる姿は、サッカー史上最も忘れがたい光景の一つとして残っている。