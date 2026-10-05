イタリア対トルコ速報、公式スタメン発表：ディ・ロレンツォ、ドゥンビア、ロマーノが先発出場

イタリアは、この長い代表ウィークで2度目となるトルコ戦に臨む。ロベルト・マンチーニ率いるイタリアは、トルコでの4-1の勝利と、フランスとの説得力ある1-1の引き分けを経て、この結果を再び示すことが求められている。ネーションズリーグAリーグ・グループ1の上位2枠を争うためだ。そこに入れば、11月の代表ウィーク後に大会準々決勝進出が決まり、欧州選手権予選の組み合わせ抽選でも有利になる。キックオフはボローニャのダッラーラ・スタジアムで20時45分。





イタリア-トルコ

得点者：-



