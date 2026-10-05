イタリア対トルコ速報、公式スタメン発表：ディ・ロレンツォ、ドゥンビア、ロマーノが先発出場

イタリアは、この長い代表ウィークで2度目となるトルコ戦に臨む。ロベルト・マンチーニ率いるイタリアは、トルコでの4-1の勝利と、フランスとの説得力ある1-1の引き分けを経て、この結果を再び示すことが求められている。ネーションズリーグAリーグ・グループ1の上位2枠を争うためだ。そこに入れば、11月の代表ウィーク後に大会準々決勝進出が決まり、欧州選手権予選の組み合わせ抽選でも有利になる。キックオフはボローニャのダッラーラ・スタジアムで20時45分。
イタリア-トルコ
得点者：-
イタリアは、この長い代表ウィークで2度目となるトルコ戦に臨む。ロベルト・マンチーニ率いるイタリアは、トルコでの4-1の勝利と、フランスとの説得力ある1-1の引き分けを経て、この結果を再び示すことが求められている。ネーションズリーグAリーグ・グループ1の上位2枠を争うためだ。そこに入れば、11月の代表ウィーク後に大会準々決勝進出が決まり、欧州選手権予選の組み合わせ抽選でも有利になる。キックオフはボローニャのダッラーラ・スタジアムで20時45分。
イタリア-トルコ
得点者：-
イタリア対トルコ
得点者：
イタリア（4-3-3）- ドンナルンマ；ディ・ロレンツォ、マンチーニ、バストーニ、ルッジェーリ；バレッラ、ロマーノ、ドゥンビア；ヴェルガラ、スカマッカ、マルディーニ。
控え：カルネセッキ、ヴィカーリオ、カヨーデ、カラフィオーリ、カンビアーギ、トナーリ、ピオ・エスポジト、ファジョーリ、イナシオ、フラッテージ、スカルヴィーニ、S・エスポジト。
監督：マンチーニ。
トルコ（4-4-2）- チャクル；チェリク、デミラル、バルダクチ、カディオグル；アイドゥン、エルマズ、ユクセク、アクテュルコール；ギュレル、ユルマズ。
控え：バユンドゥル、センゲゼル、デミラル、トプチュ、エルマズ、アクトゥルコグル、デミル・ティクナズ、ギュル、ファキリ、カバサカル、アイドゥン、エスキヘラチ。
監督：モンテッラ。
主審：マルチニアク（POL）
警告：-
退場：-
0分 ボローニャのダッラーラで20時45分にキックオフ。
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