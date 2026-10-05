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ライブ
FBL-EUR-NATIONS-ITA-BELAFP
Emanuele Tramacere
翻訳者：

イタリア対トルコ速報、公式スタメン発表：ディ・ロレンツォ、ドゥンビア、ロマーノが先発出場

イタリア
トルコ
UEFAネーションズリーグ リーグA
イタリア 対 トルコ

イタリア対トルコをチェック：ネーションズリーグAリーグ・グループ1の第4戦

イタリアは、この長い代表ウィークで2度目となるトルコ戦に臨む。ロベルト・マンチーニ率いるイタリアは、トルコでの4-1の勝利と、フランスとの説得力ある1-1の引き分けを経て、この結果を再び示すことが求められている。ネーションズリーグAリーグ・グループ1の上位2枠を争うためだ。そこに入れば、11月の代表ウィーク後に大会準々決勝進出が決まり、欧州選手権予選の組み合わせ抽選でも有利になる。キックオフはボローニャのダッラーラ・スタジアムで20時45分。


イタリア-トルコ

得点者：-


  • イタリア対トルコ：公式スタメンと試合記録

    イタリア対トルコ


    得点者：


    イタリア（4-3-3）- ドンナルンマ；ディ・ロレンツォ、マンチーニ、バストーニ、ルッジェーリ；バレッラ、ロマーノ、ドゥンビア；ヴェルガラ、スカマッカ、マルディーニ。

    控え：カルネセッキ、ヴィカーリオ、カヨーデ、カラフィオーリ、カンビアーギ、トナーリ、ピオ・エスポジト、ファジョーリ、イナシオ、フラッテージ、スカルヴィーニ、S・エスポジト。

    監督：マンチーニ。


    トルコ（4-4-2）- チャクル；チェリク、デミラル、バルダクチ、カディオグル；アイドゥン、エルマズ、ユクセク、アクテュルコール；ギュレル、ユルマズ。

    控え：バユンドゥル、センゲゼル、デミラル、トプチュ、エルマズ、アクトゥルコグル、デミル・ティクナズ、ギュル、ファキリ、カバサカル、アイドゥン、エスキヘラチ。

    監督：モンテッラ。


    主審：マルチニアク（POL）

    警告：-

    退場：-

  • ゴールと主なプレー

    0分 ボローニャのダッラーラで20時45分にキックオフ。


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