「イタリア全体が気の毒だ」――ワールドカッププレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、「計り知れない失望」を味わったアズーリについて、レオナルド・スピナッツォーラが感情を込めて語った

試合終了のホイッスルが鳴ると、監督も同様に感情を露わにし、サポーターに謝罪する一方で、激しいプレッシャー下での選手たちの奮闘を擁護した。「結果を出せなかったことについては私個人として謝罪するが、選手たちは本当に全力を尽くしてくれた」とガットゥーゾは語った。「彼らの努力、情熱、そして決意を思えば、こんな結末はふさわしくない。我々は3度の好機を掴んだし、相手のクロスのほとんどはゴールをかすめる程度だった。 それでも僕は選手たちを誇りに思う。今日、僕を短剣で刺しても何も出てこないだろう。血はすべて枯れ果てている。これはイタリアサッカー界にとって重要な試合だったし、こんな形で敗退するのは辛い。今日、彼らが示した並外れた気概と決意には、僕自身も驚かされた。我々は包囲され、塹壕の中にいたようなものだ。それなのに、またしてもワールドカップ出場を逃した話ばかりしている。」

イタリア代表監督としての自身の将来について問われると、ガットゥーゾはきっぱりとこう答えた。「今日、自分の将来について話す気は全くない。」