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「イタリア全体が気の毒だ」――ワールドカッププレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、「計り知れない失望」を味わったアズーリについて、レオナルド・スピナッツォーラが感情を込めて語った
ワールドカップ3大会連続の敗退
火曜日の夜、イタリア代表の国際舞台における悪夢は続き、ボスニア・ヘルツェゴビナとのPK戦の末に敗れ、3大会連続のワールドカップ出場を逃すこととなった。プレーオフ決勝でモイゼ・キーンのゴールにより先制したものの、アズーリは前半終了間際にアレッサンドロ・バストーニが退場処分となり、79分にハリス・タバコヴィッチに同点ゴールを許して追いつかれてしまった。
その後のPK戦はジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームにとって致命傷となった。イタリア代表でPKを成功させたのはサンドロ・トナリただ一人だった。ピオ・エスポジトとブライアン・クリスタンテがともにゴールを決められず、ボスニア・ヘルツェゴビナはPK戦を4-1で制し、北米への切符を手にした。4度のワールドカップ優勝を誇るイタリア代表は、絶望的なショック状態に陥った。
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スピナッツォーラ、逃したチャンスを振り返る
「90分間を10人で戦い抜き、必死の思いでPK戦に持ち込んだ。勝てるチャンスも3、4回あった」と、スピナッツォーラは敗戦直後、RAIスポーツの取材に語った。このディフェンダーは、ロッカールームの落胆した様子に心を動かされ、国の誇りを取り戻すことを願っていた若手選手たちにこの結果が与えた影響について言及した。
「私たちにとっても、家族にとっても、そしてもう二度とワールドカップでイタリア代表の姿を見られないことになるイタリアの子供たち全員にとっても、これは本当に大きな失望だ」と彼は付け加えた。「若い選手たちが泣いている姿を見るのはとても悲しいが、彼らにはもっと良い未来が待っている。 試合は一瞬の出来事で決まるものだ。10人になった時点で非常に厳しい戦いになることは分かっていたが、それでも我々は何度かチャンスを作った。今それを語っても意味はない。ただただ大きな失望感がある。確かに、これが私にとってワールドカップに出場する最後のチャンスだった。だが、イタリア全体のために胸が痛む。」
ガットゥーゾは退任にもかかわらず、依然として強気の姿勢を崩さない
試合終了のホイッスルが鳴ると、監督も同様に感情を露わにし、サポーターに謝罪する一方で、激しいプレッシャー下での選手たちの奮闘を擁護した。「結果を出せなかったことについては私個人として謝罪するが、選手たちは本当に全力を尽くしてくれた」とガットゥーゾは語った。「彼らの努力、情熱、そして決意を思えば、こんな結末はふさわしくない。我々は3度の好機を掴んだし、相手のクロスのほとんどはゴールをかすめる程度だった。 それでも僕は選手たちを誇りに思う。今日、僕を短剣で刺しても何も出てこないだろう。血はすべて枯れ果てている。これはイタリアサッカー界にとって重要な試合だったし、こんな形で敗退するのは辛い。今日、彼らが示した並外れた気概と決意には、僕自身も驚かされた。我々は包囲され、塹壕の中にいたようなものだ。それなのに、またしてもワールドカップ出場を逃した話ばかりしている。」
イタリア代表監督としての自身の将来について問われると、ガットゥーゾはきっぱりとこう答えた。「今日、自分の将来について話す気は全くない。」
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アズーリの次はどうなるのか？
今回の敗退が歴史的な意味を持つことは強調してもしすぎることはない。イタリアは、ワールドカップを3大会連続で欠場することになった初の元王者となったからだ。スピナッツォーラのような主力選手が次のサイクルには残らない可能性が高いことを踏まえ、今後はイタリア代表システムの抜本的な見直しに焦点を当てなければならない。当面、アズーリは国際舞台から遠ざかる4年間を過ごすことになる一方、伝統的なライバル国たちは2026年の大会に向けて準備を進めている。