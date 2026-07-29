まさに青天のへきれきだった。ジョバンニ・マラゴが、イタリア代表の監督にロベルト・マンチーニ、テクニカルディレクターにクラウディオ・ラニエリを据えると発表すると、多くの人が不満と反対の声を上げた。批判の的となったのは、イタリアサッカー界が最も厳しい時期の一つにある中で、3年前に突然退任し、サウジアラビア代表の監督就任と年俸2500万ユーロの3年契約を受け入れた指揮官に、イタリア代表のベンチを託すという決断だった。