まさに青天のへきれきだった。ジョバンニ・マラゴが、イタリア代表の監督にロベルト・マンチーニ、テクニカルディレクターにクラウディオ・ラニエリを据えると発表すると、多くの人が不満と反対の声を上げた。批判の的となったのは、イタリアサッカー界が最も厳しい時期の一つにある中で、3年前に突然退任し、サウジアラビア代表の監督就任と年俸2500万ユーロの3年契約を受け入れた指揮官に、イタリア代表のベンチを託すという決断だった。
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翻訳者：
イタリア代表：ロベルト・マンチーニ監督とクラウディオ・ラニエリ・テクニカルディレクターの年俸はいくらか
マンチーニとラニエリの年俸は？
マンチーニは公私にわたって謝罪しており、再びイタリア代表を率いることを強く望んでいた。そのために、年俸約200万ユーロの手取りにボーナスを加えた契約を受け入れた。コリエーレ・デッラ・セーラは、テクニカルディレクターのクラウディオ・ラニエリが受け取る額についても伝えており、年100万ユーロ未満だという。2人にはイタリアサッカーを再建し、イタリア代表を2030年ワールドカップへ導く任務が託される。
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