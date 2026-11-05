連盟会長を務め、その後連盟コミッショナーとなったジョヴァンニ・マラゴの時代が始まってから100日が経った。ちょうど100日前には、マラゴとマンチーニとともに、クラブ・イタリアのスポーツディレクターにクラウディオ・ラニエリも就任した。ラニエリは今日、スカイ・スポーツのインタビューに応じ、自身が構想するプロジェクトについて語った。
イタリア代表、ラニエリ「マルディーニとレオナルドの考えは読んでいない。私は自分の考えを推し進める。テニスを見習おう。プリマヴェーラの選手は年齢が高すぎる。年少の子どもたちには教育心理の専門家を」
改善すべき2つの点
「クラブ・イタリアの会長は、多くの面で精力的に取り組んでいると言わなければなりません。この役職は私の一日を埋め尽くし、やりがいを感じています。仕事は細部にまで及びます。覚えていると思いますが、私は改善すべき点が二つあると話しました。
一つは育成年代の基礎部門、つまり5歳から13歳の子どもたちです。もう一つはプリマヴェーラから先に生じる狭き門です。18歳から21歳の若者が、時にはかなりの人数、プロの世界に進めずにいました」
年少選手のための心理教育専門家
「5歳か6歳の子どもからボールを取り上げようとしてみてください。やってみれば分かります。ボールは自分のものだと思っていて、誰にもパスしたがりません。だからこそ、5歳、6歳、7歳、8歳の子どもたちに合った心理・教育的な指導の道筋をつくる必要があります。そのためには心理学者や適切な専門家の助けが必要です。サッカーの指導者だけでは十分ではありません」
プリマヴェーラでの年齢の高さ
「まだ仮説の段階だ。アイデアは皆で一緒に練り上げていかなければならないからね。プリマヴェーラでは、すでに年齢の高い選手たちがまだプレーしていると思う。セリエCには、出場時間に応じた仕組みがあると知った。若手を一定時間起用すれば、それに応じた額の資金を受け取れる。
セリエBでもこれを試してみよう。デクレト・クレシタによって外国人がイタリアに来やすくなるよう支援したのだから、若手に対しても同じことをしてみてはどうだろうか。そうすれば、セリエBやセリエCのクラブが若手を起用し、彼らを少しずつ成長させられる。サッカー界だけでは実現できない。あらゆる機関と政府が何かをしなければならない」
マルディーニとレオナルドの計画は読んでいない
「マルディーニとレオナルドの計画？ 正直に言うと、読んでいない。サッカーのこうした複雑な領域に踏み込むときは、自分なりのビジョンとやり方を持ちたいからだ。
それに、私一人でやっているわけではない。非常に重要な人たちの力を借りている。一人では何もできなかっただろう。クラブ・イタリアのために本当に大きな仕事をしてくれているゾラ、ヴィシディ、ミラーニには感謝しなければならない。
私が話したのはマラゴとだけだ。私は現場の人間で、それ以外のことには関わりたくない。先ほども言ったように、このプロジェクトは有効で、始動できる。マルディーニは8～10年かかると言っていた。私も同じ考えだ」
テニスを見習おう
「私たちは、テニスが歩み始めたのと同じ土台から出発しようとしています。今年の夏、テニスの指導者と会いました。彼は最後の一段階を上がり、シナーを指導することもできる資格を持つプロのテニス指導者になるため、懸命に勉強していました。私が質を高めたいのは、まさにこうした基礎を教える指導者たちです。将来、チャンピオンになるかもしれない選手たちを育てるのは、彼らなのです」
過去に戻ろう
「私たちは、かつてやっていたことに立ち返るべきだ。今の指導者は優秀で、自分の知識や指導力を示そうとする。だが、子どものことを忘れてしまっている。この取り組みの中心にいるべきなのは子どもだ。そのことを忘れてはならない。
育成年代のサッカーでは、ボールのコントロールや運び方、蹴り方といった基本的なことを教える必要がある。それに、状況に応じたプレーもだ。私たちが子どもの頃、教会や路上、広場でやっていたようなサッカーだ。ボールを持っても、斜めにカバーに入れなどと指示する人はいなかった。私たちはボールを持てば、全員をドリブルで抜きたいと思っていた」
ラニエリ流のやり方？
「いや、いや、いや、頼むから！『ラニエリ方式』は忘れよう。我々はイタリア人だ。これまで得意としてきたことをやらなければならない。すべてをやり直す必要があるのではない。すべてを改善する必要があるんだ。そして、今話したことがすべてピッチ上に表れてほしい。そうなれば、私が成し遂げたことの中で最も素晴らしいことになるだろう。
私のスタッフにはクリスティアン・ダミアーノがいた。彼はクレールフォンテーヌを創設したジェラール・ウリエと共に働いていた。ダミアーノは他の指導者たちに何をすべきか教えるヘッドコーチだった。その指導者たちは各地区の育成センターに配置され、彼は抜き打ちで訪れて、自分が指示した仕事が行われているか確かめていた。これだけでも素晴らしいことだ」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。