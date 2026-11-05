「マルディーニとレオナルドの計画？ 正直に言うと、読んでいない。サッカーのこうした複雑な領域に踏み込むときは、自分なりのビジョンとやり方を持ちたいからだ。

それに、私一人でやっているわけではない。非常に重要な人たちの力を借りている。一人では何もできなかっただろう。クラブ・イタリアのために本当に大きな仕事をしてくれているゾラ、ヴィシディ、ミラーニには感謝しなければならない。

私が話したのはマラゴとだけだ。私は現場の人間で、それ以外のことには関わりたくない。先ほども言ったように、このプロジェクトは有効で、始動できる。マルディーニは8～10年かかると言っていた。私も同じ考えだ」