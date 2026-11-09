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クラン・モンタナの悲劇を生き延びた3人の若者、フランチェスカ、キーン、レオナルドが午前遅くにコヴェルチャーノに到着した。連盟テクニカルセンターを見学した後、サッカー博物館も訪れる予定の3人は、イタリア代表監督と対面した。イタリアサッカー連盟によると、ロベルト・マンチーニ監督は3人と冗談を交えながら話し、クラブ・イタリア会長のクラウディオ・ラニエリ、イタリア代表のチームマネジャーであるガブリエーレ・オリアーリとともに、3人が憧れるサッカー選手のイタリア代表ユニフォームを贈った。昼食では、3人はイタリア代表の選手たちに加え、欧州王者であり世界王者でもあるパラ水泳選手のルカ・ダ・プラートとも同席した。ダ・プラートにはこの日、イタリアのパラ水泳代表でチームリーダーと監督を務めるロベルト・ボナンニが付き添った。

ちょうど昼食の時間帯、コヴェルチャーノの別の場所には、昨年7月にイングランドでトロフィーを掲げたチームも到着した。CP代表チームだ。イタリアサッカー連盟がパラリンピック競技の連盟として認められて以降、初めて出場した国際大会、ワールド・チャンピオンシップで優勝した。トロフィーはサッカー博物館に贈られ、イタリア代表の1世紀を超える歴史を伝えるコレクションに加わった。