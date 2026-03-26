イタリアは北アイルランドに2-0で勝利し、ワールドカッププレーオフ決勝進出を決めた。特に前半は苦戦を強いられた試合の末、アズーリは火曜日の決勝戦への切符を手にした。トナリとキーンのゴールで決着がついた試合後、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督がRai Unoのインタビューに応じた。
AFP
翻訳者：
イタリア代表、ガットゥーゾ監督：「我々はよくやった。決して簡単なことではなかった。さあ、決勝に挑もう。ベルガモとサポーターに感謝しなければならない」
分析
「苦戦しました。前半はもっと良いプレーができたはずですが、集中力を保ち、よく戦いました。決して簡単な試合ではありませんでした。自分たちで状況を難しくし、動きも鈍かったですが、後半はペースを上げることができました。さあ、決勝戦に臨みます。厳しい戦いになるでしょう。しっかりと回復しなければなりません」
プレッシャー
「アウェイでのプレッシャー？相手も感じているはずだ。今はこの勝利を楽しみ、明日から決勝に向けて集中していく。ベルガモの観客の皆さんに感謝したい。前半もブーイングはほとんどなく、拍手ばかりだった。ベルガモとサポーターの皆さんに感謝する」
ボスニアについて
監督は、PK戦でウェールズを破り、31日（火）に次なる対戦相手となるボスニアについて、次のように語った。「ボスニアは4-4-2のフォーメーションでプレーし、経験豊富な選手を擁している。スタジアムの雰囲気は熱く、ベテラン選手が多く、ウェールズとは全く異なるチームだ。守備を固めるのが上手で、フォワードを軸に攻撃を組み立てる。今夜の試合と同様に、またしても非常に厳しい試合になるだろう」。