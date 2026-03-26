イタリア代表、ガットゥーゾ監督：「我々はよくやった。決して簡単なことではなかった。さあ、決勝に挑もう。ベルガモとサポーターに感謝しなければならない」

「苦戦しました。前半はもっと良いプレーができたはずですが、集中力を保ち、よく戦いました。決して簡単な試合ではありませんでした。自分たちで状況を難しくし、動きも鈍かったですが、後半はペースを上げることができました。さあ、決勝戦に臨みます。厳しい戦いになるでしょう。しっかりと回復しなければなりません」