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Gennaro Gattuso Italy NT press conferenceGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

イタリア代表、ガットゥーゾ監督は9月から現在までに380試合を生観戦している

イタリア代表監督は、「アズーリ」入り可能な選手たちを追いかけるため、まさに驚異的な活躍を見せた

ワールドカップ予選プレーオフの第一戦となる北アイルランド戦（勝利すれば、イタリアはボスニア・ヘルツェゴビナまたはウェールズとの決勝戦に臨むことになる）を控え、コヴェルチャーノで行われた代表チーム合宿初日の記者会見で、アズーリの監督リノ・ガットゥーゾは、ここ数ヶ月間行ってきた選手の観察と評価について言及した


ガットゥーゾ監督は、イタリアサッカー連盟（FIGC）広報部から提供されたデータをもとに、8月から3月22日までに生で観戦した試合数を挙げ、その総数は380試合に上った。


  • ガットゥーゾ、38試合のライブ中継

    セリエA 259試合（全300試合中）

    コッパ・イタリア 15試合

    サウジアラビアでのイタリア・スーパーカップ3試合

    海外リーグ戦32試合（プレミアリーグ25試合、カラバオカップ3試合、リーガ1試合、サウジ・プロリーグ1試合、カタール・スターズリーグ1試合）

    チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグの計62試合

    対戦相手の代表チームとの国際試合9試合（モルドバ、エストニア、ノルウェー、ハンガリー）



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