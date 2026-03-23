イタリア代表、ガットゥーゾ監督は9月から現在までに380試合を生観戦している

ワールドカップ予選プレーオフの第一戦となる北アイルランド戦（勝利すれば、イタリアはボスニア・ヘルツェゴビナまたはウェールズとの決勝戦に臨むことになる）を控え、コヴェルチャーノで行われた代表チーム合宿初日の記者会見で、アズーリの監督リノ・ガットゥーゾは、ここ数ヶ月間行ってきた選手の観察と評価について言及した。





ガットゥーゾ監督は、イタリアサッカー連盟（FIGC）広報部から提供されたデータをもとに、8月から3月22日までに生で観戦した試合数を挙げ、その総数は380試合に上った。



