イタリア代表選手たちは、ボスニア戦での屈辱的な敗北の前に、ワールドカップ予選突破の報奨金として30万ユーロを要求していた

報道によると、ジェンナーロ・ガットゥーゾ前監督は直ちに交渉を打ち切り、選手たちに「報酬は結果によって得られるものだ」と念を押した。現役時代、「グリント（闘志）」で伝説的な存在だった同監督は、この重大な一週間においてチームが集中力を欠いていたことに苛立ちを隠せなかった。

「この悲しい結末はリノ（ガットゥーゾ）の正しさを証明した一方で、イタリアをワールドカップに復帰させる可能性があったこの一戦に、一部のイタリア人選手がどのような心構えで臨んだかを如実に物語っている」と『ラ・レプッブリカ』紙は指摘した。PK戦の悲劇的な敗北後、クラブの重鎮たちはガットゥーゾに留任を説得しようとしたが、監督は自らの信念を貫いた。彼は、国民の期待に応えられなかったこの壊滅的な失敗の後、指揮を続けるつもりはないとチームに伝えた。