AFP
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イタリア代表選手たちは、ボスニア戦での屈辱的な敗北の前に、ワールドカップ予選突破の報奨金として30万ユーロを要求していた
秋シーズンを控えたアズーリの懸念材料
『ラ・レプッブリカ』紙によると、イタリア代表チームは、ボスニア・ヘルツェゴビナとのワールドカップ・プレーオフ決勝を控えて、多額の報奨金を求めていたという。報道によると、チームは総額30万ユーロのボーナスを要求し、これをチーム全員で分配することで、各選手が大会出場権を獲得した場合、約1万ユーロを受け取ることになっていた。
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ガットゥーゾの断固たる拒否
報道によると、ジェンナーロ・ガットゥーゾ前監督は直ちに交渉を打ち切り、選手たちに「報酬は結果によって得られるものだ」と念を押した。現役時代、「グリント（闘志）」で伝説的な存在だった同監督は、この重大な一週間においてチームが集中力を欠いていたことに苛立ちを隠せなかった。
「この悲しい結末はリノ（ガットゥーゾ）の正しさを証明した一方で、イタリアをワールドカップに復帰させる可能性があったこの一戦に、一部のイタリア人選手がどのような心構えで臨んだかを如実に物語っている」と『ラ・レプッブリカ』紙は指摘した。PK戦の悲劇的な敗北後、クラブの重鎮たちはガットゥーゾに留任を説得しようとしたが、監督は自らの信念を貫いた。彼は、国民の期待に応えられなかったこの壊滅的な失敗の後、指揮を続けるつもりはないとチームに伝えた。
崩壊した連邦
ゼニツァでの騒動は、イタリアサッカー界の権力構造の完全な崩壊を招いた。金曜日にガットゥーゾ監督が辞任したのに続き、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長と代表団長のジャンルイジ・ブッフォンも辞任した。同連盟は現在、3大会連続のワールドカップ出場逃しという惨状から再建を余儀なくされ、全面的な過渡期にある。 ボーナス請求の暴露は危機をさらに深刻化させ、批評家たちは現在の世代に謙虚さが欠けていると指摘している。今後、さらなる歴史的な失態を防ぐためには、チームの文化とリーダーシップの抜本的な見直しに焦点を移さなければならない。
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次は何が待っているのでしょうか？
イタリア代表は、今夏のワールドカップでもまた、単なる観客として見守るだけとなる。代表チームの次の目標は、間もなく始まるUEFAネーションズリーグだ。そこで、新たな指導陣と刷新されたメンバーを融合させ、傷ついた名誉を取り戻す必要がある。