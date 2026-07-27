イタリア代表に大刷新だ。グアルディオラから断られ、ロシアの賭博会社と商業契約を結んでいたことが問題視されてピルロ路線も断念した後、マラゴーは、すでに代表を率いた経験がある実績十分のビッグネーム、ロベルト・マンチーニへとかじを切ることを決めた。Sky Sportによれば、元イタリア代表は、ガットゥーゾ体制でのワールドカップ失敗後に新たな監督候補となっているアントニオ・コンテを抑えて最有力候補に立っている。ただし、その割合は今後数時間で変わる可能性がある。決定は今夜から明日にかけて下される見通しで、チアゴ・モッタとアンドレア・ピルロは、もはや候補から外れている。それぞれ異なる理由で見送られた。
Calciomercato.com
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イタリア代表監督人事、ロベルト・マンチーニがアントニオ・コンテを一歩リード。モッタとピルロは見送りへ
マルディーニとレオナルドが退団へ
マンチーニとコンテは、テクニカルディレクターのマルディーニとアドバイザーのレオナルドが一度も検討していなかった2人の名前で、彼らは常に別のタイプの人物を望んでいた。 マラゴーの決定に反対し、2人は一歩引くことを決めた。 2人にはイタリアサッカーのシステムを再編し、新たな代表監督を見極める任務が与えられていたが、完全な権限を与えられたことは一度もなかった。 その任務期間はわずか16日間だった。 2人はともに辞任した。テクニカルディレクターの役職の後任候補としては現在、ユヴェントスの現Chief Club Affairs Officerであるジョルジョ・キエッリーニが最有力となっている。
コンテとマルディーニの可能性
コンテはセリエA各クラブが推す名前であり、クラブ側は元ナポリ指揮官の要求を満たすため、資金面で協力する用意がある。 4年契約、2030年ワールドカップまでの契約が準備されている。ユヴェントスとインテルで指揮を執った経験を持ち、2014年から2016年にかけてイタリア代表も率いた同氏は、4月初旬に自身の候補としての立場を前に進めていた。「もし自分が連盟会長なら、自分を候補として考えるだろう」。イタリア代表に戻りたい、その輪を閉じたいと考えている。
マンチーニは、マラゴの親しい友人で、サウジアラビア、そしてその後のカタールの金のためにイタリア代表を去ったあと、 mea culpa を口にした。復帰を夢見ており、長期プロジェクトを受け入れる準備ができている。イタリア代表では2021年の欧州選手権を制し、カタール・ワールドカップ出場権獲得には失敗した（北マケドニアとのプレーオフ準決勝で敗戦）。
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