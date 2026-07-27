コンテはセリエA各クラブが推す名前であり、クラブ側は元ナポリ指揮官の要求を満たすため、資金面で協力する用意がある。 4年契約、2030年ワールドカップまでの契約が準備されている。ユヴェントスとインテルで指揮を執った経験を持ち、2014年から2016年にかけてイタリア代表も率いた同氏は、4月初旬に自身の候補としての立場を前に進めていた。「もし自分が連盟会長なら、自分を候補として考えるだろう」。イタリア代表に戻りたい、その輪を閉じたいと考えている。





マンチーニは、マラゴの親しい友人で、サウジアラビア、そしてその後のカタールの金のためにイタリア代表を去ったあと、 mea culpa を口にした。復帰を夢見ており、長期プロジェクトを受け入れる準備ができている。イタリア代表では2021年の欧州選手権を制し、カタール・ワールドカップ出場権獲得には失敗した（北マケドニアとのプレーオフ準決勝で敗戦）。