ロベルト・マンチーニ率いる新生イタリア代表が、コベルチャーノで行われた指揮官の就任会見をもって正式に始動した。招集メンバーのリストには複数の欠場者が含まれており、フェデリコ・ディマルコのように土壇場で外れたケースもあったが、その中でも特に議論を呼んだのが、依然として負傷中のマルコ・パレストラの不在だった。元カリアリのサイドプレーヤーは、この夏を通して間違いなく最も話題を集めた名前の一つだったが、チェルシーのユニフォームをまとっての冒険は、なかなか本格化していない。
イタリア代表入りはなく出場ゼロ、パレストラのチェルシーでの現状はどうなっているのか
夏の移籍
レンタルでカリアリに在籍した1年を終えてアタランタに戻ったパレストラは、1カ月以上にわたる移籍市場でインテルが獲得を熱望していた存在だった。インテルは進行中の交渉と高い評価を一度も隠そうとはしなかった。
だが最終的には、土壇場で割って入り、相場外れの上乗せオファーを提示したチェルシーが、ボーナス込みの総額6000万ユーロ、さらに年間500万ユーロの手取りで6年契約という条件で、2005年生まれのこの選手を確保した。
大きな期待と高まる熱狂
移籍金の額、インテルの落胆、そしてまた一人のイタリア人がプレミアリーグへ渡るというストーリーが重なり、この右サイドバックをめぐる注目と期待は必然的に一気に高まった。シャビ・アロンソの指導の下、彼は加入当初から、夏の親善試合でスペイン人指揮官が自分に求めていたレベルに見合う力があることを示していた。 トッテナム、ミラン、ユヴェントス相手に安定したパフォーマンスを見せており、シーズン開幕から絶対的な先発として起用されることを予感させていた。
負傷
8月24日のフラム戦での公式戦デビューに向けて、すべての準備は整っていた。だが、試合開始の数日前になって負傷が発生。チェルシーにとっては単なる軽い筋肉疲労でしかないはずだったその離脱により、パレストラはそれ以降、ついに訪れなかった公式戦デビューの日を事実上、何度も先延ばしにせざるを得なくなっている。
再びペナルティーエリアへ
チェルシーは負傷の有無を確認していないものの、イタリア人選手の離脱が深刻であることをうかがわせる唯一の言葉は、指揮官シャビ・アロンソが記者会見で口にしたものだった。
ルートン・タウンとのカラバオカップを前にした記者会見で、このスペイン人指揮官は実際に「パレストラについては、おそらくもう少し詳しく調べる必要があるだろう」と強調した。
中断期間明けには準備が整う
検査の結果、損傷の存在が確認され、これにより9月いっぱいは欠場となることが決まった。チェルシーがここまで戦った公式戦7試合のうち、パレストラの出場は0試合となっている。
「負傷箇所は大腿四頭筋だ。回復はほぼ最終段階に入っている」と、シャビ・アロンソは数日前に締めくくった。したがって確かなのは、悪夢の終わりがいまや目前に迫っているということだ。ブレントフォード戦を欠場したあと、現在は中断明けのボーンマス戦に照準を合わせている。
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