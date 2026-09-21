レンタルでカリアリに在籍した1年を終えてアタランタに戻ったパレストラは、1カ月以上にわたる移籍市場でインテルが獲得を熱望していた存在だった。インテルは進行中の交渉と高い評価を一度も隠そうとはしなかった。

だが最終的には、土壇場で割って入り、相場外れの上乗せオファーを提示したチェルシーが、ボーナス込みの総額6000万ユーロ、さらに年間500万ユーロの手取りで6年契約という条件で、2005年生まれのこの選手を確保した。