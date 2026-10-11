ファブレガス監督は、直近の代表戦期間中におけるケーンの起用法について、強い不満を表明した。ローマとの重要なセリエAの一戦を前に、スペイン人指揮官は、身体に痛みを抱えていたストライカーをロベルト・マンチーニ監督率いるチームが起用したことに深い懸念を示した。イタリア代表が直近の試合でケーンを長時間ピッチに立たせたことで、状態が悪化したとの見方を示している。

「彼は1週間か10日間、離脱することになる。初戦のベルギー戦で身体を痛めた。連盟とクラブの連携は改善されるべきだ。その後、負傷した状態で別の試合に90分間出場したのだから。昨日受けたMRI検査でも、それが示されている。今は別メニューで調整しなければならない」と、かつてアーセナルとバルセロナでプレーしたMFは説明した。