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イタリア代表の医師がコモのセスク・ファブレガス監督に反論、モイーズ・キーンの負傷をめぐり激しい論争
キーンのコンディションを巡りファブレガスが激怒
ファブレガス監督は、直近の代表戦期間中におけるケーンの起用法について、強い不満を表明した。ローマとの重要なセリエAの一戦を前に、スペイン人指揮官は、身体に痛みを抱えていたストライカーをロベルト・マンチーニ監督率いるチームが起用したことに深い懸念を示した。イタリア代表が直近の試合でケーンを長時間ピッチに立たせたことで、状態が悪化したとの見方を示している。
「彼は1週間か10日間、離脱することになる。初戦のベルギー戦で身体を痛めた。連盟とクラブの連携は改善されるべきだ。その後、負傷した状態で別の試合に90分間出場したのだから。昨日受けたMRI検査でも、それが示されている。今は別メニューで調整しなければならない」と、かつてアーセナルとバルセロナでプレーしたMFは説明した。
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代表チームの医師が強く反論
イタリア代表は、コモのベンチから公然と批判を受けると、すぐに自らの対応手順を擁護した。イタリア代表の最高医療責任者を務めるアンジェロ・デ・カルリは、連盟の医療スタッフが従った手順を明らかにするため、正式に回答。クラブの医師との連絡経路は常に開かれ、機能していると強調し、合宿中のキーンの具体的な身体状態についてコモの医療部門に情報が伝わっていなかったとする見方を否定した。
「招集された選手の状態を把握するため、代表チームの医療スタッフはクラブの医師に常に最新情報を伝え、合宿の前、期間中、終了後も頻繁に連絡を取っている。9月から10月にかけての直近の代表活動期間もそうだった」とデ・カルリは述べた。『Sky Sport Italia』が伝えている。
コモの今後の試合への影響
この見解の相違は、ファブレガスにとって厳しい時期に生じた。攻撃の主力を欠いたまま、シーズンの重要な局面に臨まなければならない。キーンの離脱は7～10日間に及ぶ見込みで、注目のローマ戦は確実に欠場する。負傷は、所属クラブの練習施設に戻った直後に受けたMRI検査で確認された。
キーンは代表活動期間中、ベルギー戦とフランス戦に出場していたが、コンディションが悪化し、ボローニャで行われた最終戦のトルコ戦を欠場した。イタリア代表の医療スタッフは必要な手続きをすべて踏んだと主張している一方、クラブ側の診断は、当初の負傷の深刻さについて認識に食い違いがあったことを示唆している。ストライカーは今後、万全の状態に戻るため、個別の回復プログラムを開始する。
- AFP
激化する「クラブか代表か」の議論
この一件は、過密なサッカー日程を巡るクラブの監督と各国サッカー連盟の緊張関係に、新たな一幕を加えた。イタリア代表は直近の代表活動期間中、わずか11日間で4試合を戦い、チームに大きな負担がかかった。キーンがリハビリを始めるなか、今後は透明性の向上に向けてFIGCがファブレガスの提案を受け入れるかどうかが焦点となる。
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