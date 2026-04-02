イタリア代表のワールドカップでの惨敗の責任を問われることになりそうなジェンナーロ・ガットゥーゾ。ACミランのレジェンドの後任として、2人の有力候補が浮上している。

この危機はピッチをはるかに超えて広がり、イタリア政府の最高レベルにまで及んでいる。アンドレア・アボディスポーツ大臣は、システムの抜本的な改革を求め、強い口調で批判を繰り広げている。同大臣は最近、次のように述べた。「イタリアのサッカーが再建を必要としていることは明らかであり、そのプロセスはFIGC（イタリアサッカー連盟）の指導部の刷新から始めなければならない。」 国民的な恥辱感は明白であり、多くの人がこれをイタリアのサッカー界全体の構造的な失敗と見なしている。来週に連盟評議会の開催が予定される中、グラヴィーナ会長への辞任圧力は強まっている。ラツィオの会長であり上院議員でもあるクラウディオ・ロティーノ氏は、トップの交代を迫るため、上院で正式な請願書を提出したほどである。