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イタリア代表のワールドカップでの惨敗の責任を問われることになりそうなジェンナーロ・ガットゥーゾ。ACミランのレジェンドの後任として、2人の有力候補が浮上している。
ガットゥーゾとブッフォンのキャリアに幕
火曜日にゼニツァで起きた惨事の余波がすでに始まっており、その最初の犠牲者は監督のようだ。イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長が当初は公に支持を表明していたものの、現状を踏まえると、彼の退任は避けられないものとなりそうだ。 ACミランのレジェンドである彼は、昨年6月にルチアーノ・スパレッティの後任として、チームを北米へ導くという使命を帯びて就任したが、その目標は見事に外れてしまった。ジャンルイジ・ブッフォンも退団すると見られている。2023年8月から代表団長を務めてきたこの伝説的ゴールキーパーは、ガットゥーゾと共にその職を去ることになる見通しだ。
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最終候補に残った2人の大物
イタリアサッカー連盟（FIGC）が苦渋の再建プロセスを開始する中、指揮官の座を巡り、すでに2人の大物監督が最有力候補として浮上している。スカイ・イタリアの報道によると、アントニオ・コンテとマッシミリアーノ・アッレグリがFIGCの希望リストのトップに名を連ねているという。両監督とも代表チームのプレッシャーに耐えうる一流の実績を持つが、現在はともに主要クラブと契約を結んでいる。 かつてアズーリを率いてユーロ2016で高い評価を得たコンテは現在ナポリの指揮を執っており、アッレグリはミランのベンチに戻っている。それぞれのクラブオーナーであるアウレリオ・デ・ラウレンティスとジェリー・カルディナーレは、プロジェクトの途中で監督を失うことに消極的かもしれないが、あの青いユニフォームと長期的な再建ミッションの魅力は、どちらの指揮官にとっても断りにくいものとなるだろう。
FIGC指導部への政治的圧力が高まっている
この危機はピッチをはるかに超えて広がり、イタリア政府の最高レベルにまで及んでいる。アンドレア・アボディスポーツ大臣は、システムの抜本的な改革を求め、強い口調で批判を繰り広げている。同大臣は最近、次のように述べた。「イタリアのサッカーが再建を必要としていることは明らかであり、そのプロセスはFIGC（イタリアサッカー連盟）の指導部の刷新から始めなければならない。」 国民的な恥辱感は明白であり、多くの人がこれをイタリアのサッカー界全体の構造的な失敗と見なしている。来週に連盟評議会の開催が予定される中、グラヴィーナ会長への辞任圧力は強まっている。ラツィオの会長であり上院議員でもあるクラウディオ・ロティーノ氏は、トップの交代を迫るため、上院で正式な請願書を提出したほどである。
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アズーリの次はどうなるのか？
ガットゥーゾの後任となる人物は、崩壊したチームを再建するという途方もない課題に直面することになる。 世界ランキングでの順位低下と国際的な威信の失墜により、このポストは世界サッカー界で最も困難な仕事の一つとなっている。イタリアサッカー連盟は、コンテ監督の復帰であれ、アッレグリ監督の初監督就任であれ、後任を確保するために迅速に行動しなければならない。イタリアサッカーの未来が危ぶまれる中、次期監督の任命は同国近代史において最も重要な決断となるだろう。