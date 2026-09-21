コヴェルチャーノのイタリアサッカー連盟テクニカルセンターでメディカルチェックを受けた結果、インテルのDFフェデリコ・ディマルコは、クラブで抱えたフィジカル面の問題から回復していないため、イタリア代表の活動には参加できず、今後数時間以内に合宿を離れる。 その代わりに、ロベルト・マンチーニ監督はアストン・ヴィラのDFマッテオ・ルッジェーリを招集した。
イタリア代表のフェデリコ・ディマルコが代表合宿を離脱、アストン・ビラのルッジェーリが招集された
招集メンバー
GK：マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、マッシモ・ペッシーナ（ボローニャ）、グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントス）
DF：オネスト・アハノール（クリスタル・パレス）、アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）、ディエゴ・コッポラ（パリFC）、ジョバンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）、ダニエレ・ギラルディ（ローマ）、ミハエル・カヨデ（ブレントフォード）、エディ・クアディオ（モンツァ）、ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）、マッテオ・ルッジェーリ（アストン・ヴィラ）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）
MF：ニコロ・バレッラ（インテル）、イッサ・ドゥンビア（スポルティングCP）、ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）、ダビデ・フラッテージ（ラツィオ）、ロランド・マンドラゴラ（トリノ）、サムエレ・リッチ（コモ）、アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）、サンドロ・トナーリ（トッテナム）
FW：ニコロ・カンビアーギ（ボローニャ）、フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、セバスティアーノ・エスポジト（サッスオーロ）、サムエレ・イナシオ（ボルシア・ドルトムント）、モイーズ・キーン（コモ）、ダニエル・マルディーニ（カリアリ）、ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）、ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）、アントニオ・ヴェルガーラ（ナポリ）、ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）、モハメド・アリ・ゾマ（ニュルンベルク）
イタリアのグループA1日程
2026年9月25日（20時45分）：イタリア対ベルギー - スタディオ・オリンピコ、ローマ
2026年9月28日（20時45分）：トルコ対イタリア - アタテュルク・スポル・コンプレクシ、ブルサ
2026年10月2日（20時45分）：フランス対イタリア - スタッド・ド・フランス、サン＝ドニ
2026年10月5日（20時45分）：イタリア対トルコ - スタディオ・レナト・ダッラーラ、ボローニャ
2026年11月12日（20時45分）：イタリア対フランス - スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ、ミラノ
2026年11月15日（20時45分）：ベルギー対イタリア - スタディオ・レ・ボードゥアン、ブリュッセル
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。