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イタリア代表のディマルコ：「あのゴール後の喜びの表現は本能的な反応だった。傲慢だって？　でも、僕たちは2大会連続でワールドカップに出場できていないんだ。あの瞬間に注意されたのは、少し失礼だったと思う」

イタリア
フェデリコ・ディマルコ
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イタリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ワールドカップ 欧州予選

ワールドカップ出場をかけたボスニアとの決勝戦を3日後に控えたディマルコの言葉。

ワールドカップ出場権を懸けたボスニア対イタリア戦を3日後に控え、フェデリコ・ディマルコが記者会見に臨んだ北アイルランド戦2-0で勝利で先発出場したこのサイドバックはボスニアが勝利したウェールズ対ボスニア戦のPK戦の終了後の喜びの表現についても言及した。

以下、インテル所属の左サイドバックのコメントである

  • 反応

    「私はどのクラブや代表チームに対しても敬意を払っています。あれは本能的な反応でした。友人たちと集まってPK戦を見ていた時のことです。友人であるジェコとも話をし、彼を称賛しました。誰に対しても失礼な態度をとるつもりはありませんでした。我々に傲慢になる資格などありません。2大会連続でワールドカップ出場を逃しているのですから、傲慢になる意味などありません。あの時、注意を受けたことは残念でしたし、少し失礼だったと思います」

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  • ボスニア

    「絶対に予選突破を目指しています。チームとしての連携は良好です。火曜日の試合では、何よりも精神的に強くなければなりません。それができれば、勝利を手にできるでしょう。 頭脳が足を動かす。ボスニアは非常に強い相手であり、あらゆる面で最高のパフォーマンスを発揮しなければならない。我々の最大の強みは精神力だった。前半終了後、レテギの決定機があったが、我々は挫けなかった。不安に囚われることなく、その場に立ち続け、先制点を奪い、モイゼのゴールで試合を締めくくった。」

  • 北アイルランドとの相違点

    「どちらも強力な代表チームで、それぞれ異なる形で苦戦を強いられる可能性があります。ボスニアには経験豊富な選手や、好調な若手選手が揃っています。前半に苦戦する理由？ 説明はできません。試合ごとに状況は異なりますから」

  • ピオ・エスポジトとインテルサポーターたち

    「彼は今シーズン素晴らしい活躍を見せているが、個人の成績にはあまり関心がない。重要なのは結果だ。ピオがここにいるのは、それだけの価値があるからだ。彼は特別な選手であり、その年齢にしてはすでに精神的に成熟している。これはここ6～7ヶ月での成長を物語っている。彼にプレッシャーをかけるのは無意味だ。我々インテル選手のコンディションについて？常に100％の状態であることはできない。重要なのは、常に全力を尽くすことだ」

  • ジェコとの関係

    「彼は本当に素晴らしい選手だ。彼を喜ばせるには、アシストを供給しなければならない。彼のことならよく知っている」

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