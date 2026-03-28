ワールドカップ出場権を懸けたボスニア対イタリア戦を3日後に控え、フェデリコ・ディマルコが記者会見に臨んだ。北アイルランド戦（2-0で勝利）で先発出場したこのサイドバックは、ボスニアが勝利したウェールズ対ボスニア戦のPK戦の終了後の喜びの表現についても言及した。

以下、インテル所属の左サイドバックのコメントである。