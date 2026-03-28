ワールドカップ出場権を懸けたボスニア対イタリア戦を3日後に控え、フェデリコ・ディマルコが記者会見に臨んだ。北アイルランド戦（2-0で勝利）で先発出場したこのサイドバックは、ボスニアが勝利したウェールズ対ボスニア戦のPK戦の終了後の喜びの表現についても言及した。
以下、インテル所属の左サイドバックのコメントである。
ワールドカップ出場権を懸けたボスニア対イタリア戦を3日後に控え、フェデリコ・ディマルコが記者会見に臨んだ。北アイルランド戦（2-0で勝利）で先発出場したこのサイドバックは、ボスニアが勝利したウェールズ対ボスニア戦のPK戦の終了後の喜びの表現についても言及した。
以下、インテル所属の左サイドバックのコメントである。
「私はどのクラブや代表チームに対しても敬意を払っています。あれは本能的な反応でした。友人たちと集まってPK戦を見ていた時のことです。友人であるジェコとも話をし、彼を称賛しました。誰に対しても失礼な態度をとるつもりはありませんでした。我々に傲慢になる資格などありません。2大会連続でワールドカップ出場を逃しているのですから、傲慢になる意味などありません。あの時、注意を受けたことは残念でしたし、少し失礼だったと思います」
「絶対に予選突破を目指しています。チームとしての連携は良好です。火曜日の試合では、何よりも精神的に強くなければなりません。それができれば、勝利を手にできるでしょう。 頭脳が足を動かす。ボスニアは非常に強い相手であり、あらゆる面で最高のパフォーマンスを発揮しなければならない。我々の最大の強みは精神力だった。前半終了後、レテギの決定機があったが、我々は挫けなかった。不安に囚われることなく、その場に立ち続け、先制点を奪い、モイゼのゴールで試合を締めくくった。」
「どちらも強力な代表チームで、それぞれ異なる形で苦戦を強いられる可能性があります。ボスニアには経験豊富な選手や、好調な若手選手が揃っています。前半に苦戦する理由？ 説明はできません。試合ごとに状況は異なりますから」
「彼は今シーズン素晴らしい活躍を見せているが、個人の成績にはあまり関心がない。重要なのは結果だ。ピオがここにいるのは、それだけの価値があるからだ。彼は特別な選手であり、その年齢にしてはすでに精神的に成熟している。これはここ6～7ヶ月での成長を物語っている。彼にプレッシャーをかけるのは無意味だ。我々インテル選手のコンディションについて？常に100％の状態であることはできない。重要なのは、常に全力を尽くすことだ」
「彼は本当に素晴らしい選手だ。彼を喜ばせるには、アシストを供給しなければならない。彼のことならよく知っている」