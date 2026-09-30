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イタリア代表のジャコモ・ラスパドーリ、フランスとの大一番を前にネーションズリーグのメンバーから正式に離脱
負傷によりラスパドーリのキャンプ参加が予定より早く終了
イタリアサッカー連盟（FIGC）は火曜夜、複数ポジションをこなせるFWが早期に帰国すると確認した。これにより、ロベルト・マンチーニ監督は今回の代表ウィーク残りで重要な攻撃のオプションを欠くことになる。この決定は、イタリア代表のメディカルスタッフが実施した一連の検査を受けて下されたもので、最終的にその選手は来週予定されている重要な試合を戦えるだけのコンディションにないと判断された。
ラスパドーリは、イタリアがUEFAネーションズリーグでトルコに4-1で勝利した試合中に負傷し、ハーフタイムで交代を余儀なくされた。試合前にはニコロ・ザニオーロも代表キャンプを離れており、代表チームのコンディション面の不安はさらに強まっている。
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FIGCの公式声明
この展開により、ラスパドーリは今週金曜日にスタッド・ド・フランスで行われるジネディーヌ・ジダン率いるフランスとの注目のアウェー戦、そして10月5日にボローニャで行われるその後のトルコとのホームゲームを欠場することになった。
連盟の公式声明は、同選手の出場可否について次のように状況を明らかにした。「一方、ジャコモ・ラスパドーリには完全休養が与えられた。アタランタのFWはメディカルチェックを受け、今後の試合に出場できないことが確認されたため、クラブへ戻ることになる」
コベルチャーノでの戦術的調整
ラスパドーリをめぐる落胆はあるものの、ブルサでの圧倒的なパフォーマンスを受け、チームの雰囲気は総じて前向きなままだ。チームは直近の勝利直後に拠点のコベルチャーノへ戻り、フランス戦に向けた準備を開始した。マンチーニ監督は、前回の試合で多くのプレー時間をこなした選手たちの負荷を管理するため、最初のトレーニングセッションでは戦力を分けて調整することを選んだ。
前節の先発組が回復に努める一方で、控え組やトルコに遠征しなかった選手たちは、集中的な戦術トレーニングをこなした。グループはフィオレンティーナのビオラ・パークにある近代的な施設を活用し、攻撃対守備の特化メニューに取り組んだ。こうした段階的なアプローチにより、陣容からアタッカーが1人減った状況でも、サン＝ドニへの遠征に向けてチームの大半がフレッシュな状態を維持できるようになっている。
- AFP
前線へのプレッシャーを管理する
ラスパドーリの不在は、イタリアの決定力が厳しく注視されている時期に重なった。直近のトルコ戦で4ゴールを挙げたことで、首脳陣にはいくらかの余裕が生まれたものの、動き出しと高い技術で知られる選手を欠くことは依然として痛手である。マンチーニは今後、代役を追加招集するのか、それとも現在の招集メンバー内にいる戦力の厚みに頼るのか、判断を迫られる。
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