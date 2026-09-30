イタリア代表のジャコモ・ラスパドーリ、フランスとの大一番を前にネーションズリーグのメンバーから正式に離脱

イタリアサッカー連盟（FIGC）は火曜夜、複数ポジションをこなせるFWが早期に帰国すると確認した。これにより、ロベルト・マンチーニ監督は今回の代表ウィーク残りで重要な攻撃のオプションを欠くことになる。この決定は、イタリア代表のメディカルスタッフが実施した一連の検査を受けて下されたもので、最終的にその選手は来週予定されている重要な試合を戦えるだけのコンディションにないと判断された。

ラスパドーリは、イタリアがUEFAネーションズリーグでトルコに4-1で勝利した試合中に負傷し、ハーフタイムで交代を余儀なくされた。試合前にはニコロ・ザニオーロも代表キャンプを離れており、代表チームのコンディション面の不安はさらに強まっている。