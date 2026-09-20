ロベルト・マンチーニ体制のイタリア代表における新サイクル最初の招集は、早くも最初の離脱者を出した。イタリアサッカー連盟（FIGC）がほんの数日前に発表した長い招集リストには、ローマのMFブライアン・クリスタンテが含まれていたが、直近のリーグ戦を受けて辞退を余儀なくされ、イタリア代表の招集には応じられなくなった。その代役として、イタリア代表指揮官はサムエーレ・リッチを招集することを選んだ。
イタリア代表にクリスタンテの問題発生。招集メンバー外となり、マンチーニはリッチを招集した。
フィジカル面の問題
クリスタンテはイタリア代表の招集を免除された。FIGCの発表によると、ローマのMFは詳細が明らかにされていない身体的な問題を抱え、辞退を余儀なくされたためだ。一方、ローマMFに代わってイタリア代表に招集されたサムエレ・リッチは、コモのユニフォームを着て後半開始からピッチに立ったが、フロジノーネ戦の敗戦をひっくり返す助けにはなれなかった。
FIGCの声明
イタリア代表は今夜、コヴェルチャーノのイタリアサッカー連盟テクニカルセンターに集合する。あすからはUEFAネーションズリーグのグループステージ最初の4試合に向けてトレーニングを開始する。
昨日行われたインテルとのリーグ戦を受け、ローマ所属のMFブライアン・クリスタンテはフィジカル面の問題により出場不可能となり、招集に応じることができなくなった。同時に、ロベルト・マンチーニ監督はコモ所属のMFサムエレ・リッチの追加招集を決定しており、同選手は今後数時間のうちにチームに合流する。
招集メンバー一覧 كاملة
GK：マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、マッシモ・ペッシーナ（ボローニャ）、グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントス）;
DF：オネスト・アハノル（クリスタル・パレス）、アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）、ディエゴ・コッポラ（パリFC）、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）、フェデリコ・ディマルコ（インテル）、ダニエレ・ギラルディ（ローマ）、マイケル・カヨデ（ブレントフォード）、エディ・クアディオ（モンツァ）、ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）;
MF：ニコロ・バレッラ（インテル）、イッサ・ドゥンビア（スポルティングCP）、ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）、ダヴィデ・フラッテージ（ラツィオ）、ロランド・マンドラゴラ（トリノ）、サムエレ・リッチ（コモ）、アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）、サンドロ・トナーリ（トッテナム）;
FW：ニコロ・カンビアーギ（ボローニャ）、フランチェスコ・ピオ・エスポージト（インテル）、セバスティアーノ・エスポージト（サッスオーロ）、サムエレ・イナシオ（ボルシア・ドルトムント）、モイーズ・キーン（コモ）、ダニエル・マルディーニ（カリアリ）、ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）、ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）、アントニオ・ヴェルガラ（ナポリ）、ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）、モハメド・アリ・ゾマ（ニュルンベルク）.
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