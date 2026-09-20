イタリア代表は今夜、コヴェルチャーノのイタリアサッカー連盟テクニカルセンターに集合する。あすからはUEFAネーションズリーグのグループステージ最初の4試合に向けてトレーニングを開始する。

昨日行われたインテルとのリーグ戦を受け、ローマ所属のMFブライアン・クリスタンテはフィジカル面の問題により出場不可能となり、招集に応じることができなくなった。同時に、ロベルト・マンチーニ監督はコモ所属のMFサムエレ・リッチの追加招集を決定しており、同選手は今後数時間のうちにチームに合流する。