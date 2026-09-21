ロベルト・マンチーニ率いる新生イタリア代表が、コベルチャーノで行われた代表監督の就任会見によって正式に始動した。招集メンバーの一覧には複数の欠場者が含まれており、フェデリコ・ディマルコのように土壇場で外れたケースもあるが、なかでも大きな議論を呼んだ一人が、依然として負傷中のマルコ・パレストラだった。元カリアリのサイドプレーヤーは、この夏を通じて最も話題を集めた名前の一つであることは間違いないが、チェルシーのユニフォームをまとっての冒険は、なかなか本格化していない。
イタリア代表には縁がなく出場ゼロ、パレストラのチェルシーでの現状はどうなっているのか
夏の移籍
カリアリへのレンタルでの1年を終えてアタランタに戻ったパレストラは、1カ月以上にわたる移籍市場の間、インテルが熱望する存在だった。インテルは進行中の交渉や高評価を隠そうとすることは一度もなかった。
しかし最終的には、土壇場で相場外れの再提示を行って割って入ったチェルシーが、この2005年生まれの選手を確保した。総額はボーナス込みで6000万ユーロ、契約期間は6年、年俸はシーズン当たり手取り500万ユーロ。
大きな期待と高まる熱気
移籍金の額、インテルの失望感、そしてプレミアリーグに挑むもう1人のイタリア人の物語が相まって、シャビ・アロンソの下でプレーするこの右サイドバックを巡る期待と熱狂は一気に高まった。そして実際、彼は夏の親善試合で、スペイン人指揮官が自分に求めていたものに十分応えられることをすぐに証明してみせた。 トッテナム、ミラン、ユヴェントス相手に安定したパフォーマンスを見せ、シーズン開幕から絶対的なレギュラーとして起用されることを予感させていた。
負傷
8月24日に行われたフラム戦での公式戦デビューに向けて、すべての準備は整っていた。だが、試合開始の数日前に負傷が発生。チェルシーにとってその離脱は単なる軽い筋肉疲労にすぎないはずだったが、それ以来、実際にはパレストラはついに実現しなかった公式戦デビューの日を何度も先送りせざるを得なくなっている。
再びピットへ
チェルシーは負傷の存在を認めていないものの、イタリア人選手の離脱が深刻なものであることをうかがわせる唯一の言葉を、指揮官のシャビ・アロンソが記者会見で口にした。
カラバオカップのルートン・タウン戦を前にした記者会見で、スペイン人指揮官は実際に「パレストラについては、もう少し詳しく確認する必要があるかもしれない」と強調した。
中断明けには準備万端だ
検査の結果、損傷の存在が確認され、したがって9月いっぱいは欠場となる見通しとなった。チェルシーがここまで戦った公式戦7試合のうち、パレストラの出場は0試合となっている。
「負傷箇所は大腿四頭筋だ。回復はほぼ最終段階にある」と、シャビ・アロンソは数日前に締めくくった。確かなのは、悪夢の終わりがもう目前まで来ているということだ。ブレントフォード戦を欠場した今、復帰目標は代表ウィーク明けのボーンマス戦に定められている。
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