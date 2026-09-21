カリアリへのレンタルでの1年を終えてアタランタに戻ったパレストラは、1カ月以上にわたる移籍市場の間、インテルが熱望する存在だった。インテルは進行中の交渉や高評価を隠そうとすることは一度もなかった。

しかし最終的には、土壇場で相場外れの再提示を行って割って入ったチェルシーが、この2005年生まれの選手を確保した。総額はボーナス込みで6000万ユーロ、契約期間は6年、年俸はシーズン当たり手取り500万ユーロ。