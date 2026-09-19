イタリアサッカー界は、歴代最高の選手の1人を失った。マッツォーラが闘病の末、土曜日に83歳で死去したためだ。象徴的な攻撃的MFだった同氏は、キャリアのすべてをインテルで過ごし、その名をサッカー史に刻んだ。

マッツォーラは、1960年代の伝説的な「グランデ・インテル」の中心人物だった。クラブのヨーロピアンカップ連覇に貢献し、イタリア代表でも国際舞台で大きな成功を収めた。

その死去は、インテルにとって一つの時代の終焉を意味する。マッツォーラは、その驚異的な才能だけでなく、少年時代から愛したクラブへの生涯にわたる献身でも広く称えられている。