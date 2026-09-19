AFP
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イタリア代表とインテルのレジェンド、サンドロ・マッツォーラ氏が83歳で死去。サッカー界が伝説的プレーメーカーを追悼
伝説的な人物が死去した
イタリアサッカー界は、歴代最高の選手の1人を失った。マッツォーラが闘病の末、土曜日に83歳で死去したためだ。象徴的な攻撃的MFだった同氏は、キャリアのすべてをインテルで過ごし、その名をサッカー史に刻んだ。
マッツォーラは、1960年代の伝説的な「グランデ・インテル」の中心人物だった。クラブのヨーロピアンカップ連覇に貢献し、イタリア代表でも国際舞台で大きな成功を収めた。
その死去は、インテルにとって一つの時代の終焉を意味する。マッツォーラは、その驚異的な才能だけでなく、少年時代から愛したクラブへの生涯にわたる献身でも広く称えられている。
インテルが感動的な追悼を捧げる
この悲報を受け、インテルはクラブ一筋を貫いた象徴的存在をたたえる心のこもった声明を発表した。クラブは深い悲しみを表し、マッツォーラがこのスポーツに永久的かつ比類なき足跡を残したと記した。
「FCインテルナツィオナーレ・ミラノ、ジュゼッペ・マロッタ会長、ハビエル・サネッティ副会長、クリスティアン・キヴ監督とそのスタッフ、選手たち、そしてインテルに関わるすべての人々は、サンドロ・マッツォーラの逝去を深い悲しみとともに悼む」とクラブは確認した。
インテルは彼とチームの深い結びつきも強調した。「サンドロ・マッツォーラは歴史上最も偉大なフットボーラーの一人だった」と声明は伝えた。「彼はインテルの歴史そのものだった。少年としてクラブに加わり、決してそこを離れることはなかった」
父の足跡をたどって
マッツォーラは幼い頃から重い重圧を背負っていた。父は伝説的なトリノの選手バレンティーノ・マッツォーラで、サンドロがまだ7歳にも満たない1949年、悲劇的なスペルガ航空機事故で命を落とした。
その計り知れないプレッシャーにもかかわらず、サンドロは自身の卓越したレガシーを築き上げた。1963-64シーズンには、欧州カップ決勝で2得点を挙げ、レアル・マドリーを3-1で破った。試合後、偉大なフェレンツ・プスカシュはマッツォーラに自らのシャツを手渡し、こう語った。「私はかつて君の父と対戦した。そして君はその記憶に敬意を示した」
その後、インテルでは572試合で162得点を記録した。国内での成功にはセリエA4度制覇、インターコンチネンタルカップ2度制覇があり、1971年のバロンドールではヨハン・クライフに次ぐ2位に入った。
- Hulton Archive
イタリアに永続するレガシーを残して
マッツォーラの影響力は、ミラノの青と黒の半分をはるかに超えて広がっていた。イタリア代表では1968年に欧州選手権を制し、1970年ワールドカップではブラジルとの決勝に進出した。
サッカー界は今後、この競技における真の巨人の死を悼むために一つになるだろう。ファンやかつてのチームメートが、イタリアおよび欧州サッカーに対するマッツォーラの比類なき貢献をたたえ、世界中から追悼の声が間違いなく寄せられるはずだ。
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