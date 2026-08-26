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イタリア代表がサントスの神童ロビーニョ・ジュニオールに接触。18歳ウインガーを巡り、ブラジルとの代表招集綱引きが始まる
イタリア代表がサントスの神童に接触
『ESPNブラジル』によると、イタリアサッカー連盟は、イタリアの育成年代代表への招集の可能性を探るため、サントスFWロビーニョ・ジュニオールの代理人側と接触を開始した。18歳の同選手は、母ヴィヴィアンを通じた母方の血筋により、イタリア国籍取得に向けた最終段階にある。
- Fotoarena
ブラジル、10代の有望株を注視
その報道は、ブラジルサッカー連盟（CBF）もこのウインガーの成長を注意深く見守っていると付け加えている。CBFのスタッフは7月、ボリビアとの親善試合を前にU-20代表候補にリストアップした後、データ収集とキットの採寸のためにCTヘイ・ペレのトレーニング施設を訪れた。最終的には最終メンバー入りを逃したものの、このティーンエイジャーは引き続き両連盟の注目をしっかりと集めている。
名門の血筋が関心を呼ぶ
ロビーニョ・ジュニオールは、2003年から2017年にかけてブラジル代表として100試合に出場し、28得点を記録した元ブラジル代表ロビーニョの息子である。昨年にサントスのトップチームに加わったこのアタッカーは、2026年にクカ監督の下で公式戦12試合に出場している。現在は成長を加速させるため、トップチームでより安定した出場機会を求めている。
- Sports Press Photo
欧州でのレンタル移籍先探しが始まる
この10代の選手は、クラブから欧州渡航の許可を与えられたため、サントスのパルメイラス戦となるコパ・ド・ブラジル準々決勝第1戦のメンバーから外れた。この渡航では、二重国籍の手続きを完了させるとともに、移籍市場が閉まる前にローン移籍先の候補を見極める予定だ。今後数日以内にも、今後を巡る国際的な争奪戦が続く中で、当面の所属クラブに関する決着がつく見通しである。
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