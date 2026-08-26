その報道は、ブラジルサッカー連盟（CBF）もこのウインガーの成長を注意深く見守っていると付け加えている。CBFのスタッフは7月、ボリビアとの親善試合を前にU-20代表候補にリストアップした後、データ収集とキットの採寸のためにCTヘイ・ペレのトレーニング施設を訪れた。最終的には最終メンバー入りを逃したものの、このティーンエイジャーは引き続き両連盟の注目をしっかりと集めている。