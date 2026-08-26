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Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

イタリア代表がサントスの神童ロビーニョ・ジュニオールに接触。18歳ウインガーを巡り、ブラジルとの代表招集綱引きが始まる

R. Junior
サントス
セリエA
イタリア
ブラジル

イタリアサッカー連盟（FIGC）は、サントスの若手ロビーニョ・ジュニオールの代理人側と接触し、イタリア代表での将来的な可能性について協議したと報じられている。 この10代の選手はブラジル代表からも注目を集めている一方、イタリア代表として出場可能な資格を持つことで、どの代表を選ぶかを巡る国際的な綱引きの様相を呈している。

  • イタリア代表がサントスの神童に接触

    『ESPNブラジル』によると、イタリアサッカー連盟は、イタリアの育成年代代表への招集の可能性を探るため、サントスFWロビーニョ・ジュニオールの代理人側と接触を開始した。18歳の同選手は、母ヴィヴィアンを通じた母方の血筋により、イタリア国籍取得に向けた最終段階にある。

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  • imago-sport-1077586734.jpgFotoarena

    ブラジル、10代の有望株を注視

    その報道は、ブラジルサッカー連盟（CBF）もこのウインガーの成長を注意深く見守っていると付け加えている。CBFのスタッフは7月、ボリビアとの親善試合を前にU-20代表候補にリストアップした後、データ収集とキットの採寸のためにCTヘイ・ペレのトレーニング施設を訪れた。最終的には最終メンバー入りを逃したものの、このティーンエイジャーは引き続き両連盟の注目をしっかりと集めている。

  • 名門の血筋が関心を呼ぶ

    ロビーニョ・ジュニオールは、2003年から2017年にかけてブラジル代表として100試合に出場し、28得点を記録した元ブラジル代表ロビーニョの息子である。昨年にサントスのトップチームに加わったこのアタッカーは、2026年にクカ監督の下で公式戦12試合に出場している。現在は成長を加速させるため、トップチームでより安定した出場機会を求めている。

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  • imago-sport-1080857503.jpgSports Press Photo

    欧州でのレンタル移籍先探しが始まる

    この10代の選手は、クラブから欧州渡航の許可を与えられたため、サントスのパルメイラス戦となるコパ・ド・ブラジル準々決勝第1戦のメンバーから外れた。この渡航では、二重国籍の手続きを完了させるとともに、移籍市場が閉まる前にローン移籍先の候補を見極める予定だ。今後数日以内にも、今後を巡る国際的な争奪戦が続く中で、当面の所属クラブに関する決着がつく見通しである。