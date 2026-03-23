イタリア代表がコヴェルチャーノで合宿中。北アイルランドとのプレーオフ準決勝に向けたスケジュールと最新情報

あと3日。2026年ワールドカップ本大会欧州予選プレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦へのカウントダウンが始まった。勝者はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者とアウェイで決勝を戦う。試合は4月26日（木）、ベルガモ・スタジアム（ニューバランス・アリーナ）にて、20時45分キックオフで予定されている。
本日14時、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が記者会見を行い、その後17時から初練習が行われる。
あと3日。2026年ワールドカップ本大会欧州予選プレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦へのカウントダウンが始まった。勝者はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者とアウェイで決勝を戦う。試合は4月26日（木）、ベルガモ・スタジアム（ニューバランス・アリーナ）にて、20時45分キックオフで予定されている。
本日14時、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が記者会見を行い、その後17時から初練習が行われる。
フェデリコ・キエーザは、連邦技術センターに到着後、身体状態を確認した結果、今後の2試合への出場が不可能と判断され、所属クラブ（リヴァプール、編注）との合意に基づき、代表チームの合宿を離脱した。
その代わりとして、ボローニャのニコロ・カンビアギが招集された。
日曜日の夜、招集された28人の選手がコヴェルチャーノに集まった。
GK：エリア・カプリレ（カリアリ）、マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、アレックス・メレット（ナポリ）。
DF：アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、アレッサンドロ・ブオンジョルノ（ナポリ）、リッカルド・カラフィオリ（アーセナル）、アンドレア・カンビアソ（ユヴェントス）、ディエゴ・コッポラ（パリFC）、フェデリコ・ディマルコ（インテル）、フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）、ジャンルーカ・マンチーニ（ローマ）、 マルコ・パレストラ（カリアリ）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）、レオナルド・スピナッツォーラ（ナポリ）。
MF：ニコロ・バレッラ（インテル）、ブライアン・クリスタンテ（ローマ）、ダヴィデ・フラッテシ（インテル）、マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）、ニッコロ・ピシリ（ローマ）、サンドロ・トナリ（ニューカッスル）。
FW：ニコロ・カンビアギ（ボローニャ）、フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、モイゼ・キーン（フィオレンティーナ）、マッテオ・ポリターノ（ナポリ）、ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）、マテオ・レテギ（アル・カディシア）、ジャンルーカ・スカマッカ（アタランタ）。
ロカテッリは負傷（右内転筋の筋膜損傷）にもかかわらず参加した。バストーニも経過観察中だが、マンチーニについてはより楽観視されている。トナリについては懸念は払拭された。
イタリア（3-5-2）：ドンナルンマ；マンチーニ、バストーニ（スカルヴィーニ）、カラフィオリ；ポリターノ、バレッラ、ロカテッリ、トナリ、ディマルコ；キーン、レテグイ。