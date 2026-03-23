イタリア代表がコヴェルチャーノで合宿中。北アイルランドとのプレーオフ準決勝に向けたスケジュールと最新情報

あと3日。2026年ワールドカップ本大会欧州予選プレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦へのカウントダウンが始まった。勝者はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者とアウェイで決勝を戦う。試合は4月26日（木）、ベルガモ・スタジアム（ニューバランス・アリーナ）にて、20時45分キックオフで予定されている。





本日14時、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が記者会見を行い、その後17時から初練習が行われる。



