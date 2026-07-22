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イタリアサッカー連盟（FIGC）会長は、元マンチェスター・シティ監督ペップ・グアルディオラ氏との協議を認め、給与面での「特例」を容認する意向を示した。
イタリアサッカー連盟（FIGC）、グアルディオラ監督の獲得に意欲
イタリアサッカー連盟（FIGC）のマラゴ会長は、代表監督候補にグアルディオラ氏が挙がっていると正式に発表した。イタリアはW杯予選プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、3大会連続で本大会出場を逃した。この責任を取ってガットゥーゾ前監督が辞任し、後任を探している。
マラゴ会長は、財政難にもかかわらずグアルディオラ氏との交渉を開始したと明かし、候補は彼だけではないとも語った。
さらに、パオロ・マルディーニ氏やレオナルド氏もバルセロナでグアルディオラ氏と会談し、監督就任について協議したという。連盟の強い決意がうかがえる。
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マラゴ氏は協議と資金拠出を明らかにした。
ポッドキャスト『Cronache di Spogliatoio』に出演したマラゴ氏は、グアルディオラ氏と交渉中であることを認めつつ、「対話を続けることが重要だが、就任につながるかは不明」と語った。
イタリアの財政事情を認めつつも、グアルディオラなら例外的な投資価値があると示唆。「短期から中期は緊縮が避けられないが、例外はいる。今最も存在感のある人物だ」と語った。
その名前がグアルディオラを指すかと問われると、マラーゴは「はい」と答えた。
それでも、グアルディオラが辞退した場合に代表チームが混乱しないよう、理事会はより広範な人材探しを続けている。会長は、グアルディオラ、元イタリア代表監督ロベルト・マンチーニ、伝説的MFアンドレア・ピルロだけが候補ではないと強調した。「いいえ、決まりではありません。しかし、特定の条件を満たす人物像を検討している場合、これらの名前は確かにその範囲内にあります」
サバティカル休暇の計画は依然として大きな障害だ
マラゴ氏は公の場で楽観的な姿勢を示し、過去最高額の年俸を提示する用意があると述べた。しかし報道によると、グアルディオラ氏は依然として長期休暇を取る方向で考えている。ESPNによると、初期の話し合いは短かった。イングランドでのストレスの多い最終シーズンを終えた後、グアルディオラ氏は家族と過ごす時間を優先したいと一貫して話してきたためだ。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏も同調し、グアルディオラの考えを変えるには「奇跡」が必要だと指摘。ロマーノ氏は、彼が次のプロジェクトを検討する前に休息を望んでいると伝えた。
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イタリアは監督探しを続けている
FIGCはグアルディオラ監督の説得が続く一方で、候補リストの検討も進めている。マラゴ氏は、元バルセロナ、マンチェスター・シティ監督との交渉が不調に終わった場合でも代替案があることを明言している。
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