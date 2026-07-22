イタリアサッカー連盟（FIGC）のマラゴ会長は、代表監督候補にグアルディオラ氏が挙がっていると正式に発表した。イタリアはW杯予選プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、3大会連続で本大会出場を逃した。この責任を取ってガットゥーゾ前監督が辞任し、後任を探している。

マラゴ会長は、財政難にもかかわらずグアルディオラ氏との交渉を開始したと明かし、候補は彼だけではないとも語った。

さらに、パオロ・マルディーニ氏やレオナルド氏もバルセロナでグアルディオラ氏と会談し、監督就任について協議したという。連盟の強い決意がうかがえる。







